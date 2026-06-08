CCOO C-LM comparte la defensa de los trabajadores de León XIV: "No solo son un dato en la cuenta de las empresas"

El Papa León XIV durante el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', en el Movistar Arena, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro titulado ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, la educac - Jesús Hellín/Europa Press/Pool - Europa Press

TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha ensalzado la defensa de los trabajadores por parte del Papa León XIV, que "no son un dato solo en la cuenta de resultados de las empresas", haciendo suya esta reflexión y defendiendo que "el mundo del trabajo no puede traducirse en un enfrentamiento del último con el penúltimo".

A preguntas de los medios, antes de participar en el Consejo regional de CCOO en Toledo, ha calificado de "contundentes" los mensajes lanzados por el Pontífice en el encuentro 'Tejiendo redes', donde el sindicato se vio interpelado con sus palabras.

La defensa de las personas vulnerables, de la igualdad entre todos y todas, de los más débiles y de las personas migrantes, enunciadas por el Papa, según Ortega, contrasta con la idea de "algunos y algunas que se dan golpes de pecho" y que practican la expresión "con Dios rogando y con el mazo dando".

A su juicio, hay "que apostar por un reparto de la riqueza y sobre todo por una serie de valores" que, "para algunos son una cuestión religiosa y que para otros serán una cuestión ética".