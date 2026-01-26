CCOO C-LM considera que Sánchez no debe "resistir por resistir" pero ve margen para que avance en políticas progresistas

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un mitin de campaña, a 25 de enero de 2026, en Huesca, Aragón (España). La campaña de las elecciones autonómicas de Aragón ya está en marcha y culminará el próximo domin - Verónica Lacasa - Europa Press

TOLEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha considerado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no debe "resistir por resistir", y ha señalado que puede seguir realizando "políticas progresistas y útiles para la mayoría social".

En una rueda prensa previa al tradicional Cocido de la Cuesta de Enero del sindicato, ha señalado que el desarrollo de estas políticas sociales tiene un "contexto económico" que lo permite, con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados y con fondos europeos aún por ejecutar.

"El Gobierno no tiene que aguantar por aguantar, puede seguir haciendo política progresista", ha remarcado Ortega, incidiendo en que, aunque los presupuestos nacionales no se van a poder aprobar, "deben presentarse".

Por ello, ha apelado a que Sánchez no ejerza una "resistencia per se", porque "no tiene sentido", al tiempo que ha apelado a que el Ejecutivo nacional se centre en desplegar una política progresista, ya que, ha lamentado, la estrategia del PP lo hace más en poner en valor la posición de Vox.

En este punto, ha pedido rechazar "los populismos reaccionarios" y la actitud de la "derecha", que ataca al Gobierno central "por tierra mar y aire".