CCOO C-LM denuncia falta de información del Gobierno a una semana de la regularización de migrantes

El secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, en una comparecencia junto al secretario general de CCOO Guadalajara, Javier Morales. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO en Castilla-La Mancha ha denunciado este martes desde Guadalajara la falta de información "clara y concreta" por parte del Gobierno central en torno a los requisitos y la documentación necesaria para el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, previsto a partir del 14 de abril, lo que está generando "inseguridad jurídica" a pocos días de su inicio.

Así lo han señalado en rueda de prensa el secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, en una comparecencia junto al secretario general de CCOO Guadalajara, Javier Morales, donde se ha advertido de que actualmente el asesoramiento se está realizando en base a un borrador del real decreto aún en fase de información pública.

Del Puerto ha criticado que "no hay ningún tipo de directriz cierta" sobre la documentación exigible, con "conceptos jurídicos indeterminados" e incluso informaciones contradictorias, lo que, a su juicio, evidencia una actuación "muy torpe" de la Administración.

En este sentido, ha alertado de que esta falta de concreción puede afectar a la correcta preparación y presentación de solicitudes en un proceso que consideran "clave". El sindicato ha puesto en marcha este martes un punto de atención a personas migrantes en Guadalajara, desde el que ofrecerá información, acompañamiento administrativo y tramitación de solicitudes.

Además, tiene previstas para esta jornada varias asambleas informativas, y mantendrá la sede abierta para atender consultas durante todo el proceso, previsto hasta el 30 de junio. CCOO ha insistido en que el asesoramiento es gratuito y ha advertido de la existencia de intermediarios que están cobrando entre 700 y 1.000 euros por gestiones vinculadas a un procedimiento que, ha recalcado, "es gratuito".

Por su parte, Morales ha defendido la regularización como una medida necesaria para garantizar derechos laborales y combatir situaciones de empleo sumergido y explotación, especialmente en sectores como los cuidados y la hostelería, donde se concentra buena parte de la población migrante en situación irregular en la provincia. Asimismo, ha criticado el "silencio" de la patronal ante este proceso.

Finalmente, el sindicato ha subrayado que las personas migrantes afectadas "ya forman parte de la sociedad y del mercado laboral", por lo que ha urgido al Gobierno a aclarar de inmediato los criterios del procedimiento para evitar que la falta de información comprometa su acceso a la regularización.

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DE LOGÍSTICA EN GUADALAJARA

En la misma comparecencia, el secretario general de CCOO Guadalajara, Javier Morales, ha abordado la negociación del convenio colectivo de logística, que afecta a unas 25.000 personas en la provincia y que el sindicato considera "estratégico" por el peso del sector en la economía local.

Morales ha señalado que las conversaciones con la patronal atraviesan un momento de tensión, con diferencias relevantes en materias como la reducción de la jornada laboral --actualmente situada en torno a las 1800 horas anuales-- y la necesidad de garantizar incrementos salariales que permitan mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.

Asimismo, ha rechazado el discurso empresarial sobre el absentismo, asegurando que la mayoría de las bajas están vinculadas a condiciones físicas exigentes y a déficits en prevención de riesgos laborales, especialmente en un sector marcado por tareas repetitivas y sobrecarga musculoesquelética.

El dirigente sindical ha subrayado que el objetivo de CCOO pasa por intensificar el calendario de reuniones para alcanzar un acuerdo, si bien ha advertido de que la negociación busca evitar un conflicto mayor sin renunciar a mejoras en salud laboral, igualdad y conciliación.