CCOO C-LM pide una mayoría progresista que afronte "los desafíos sociales y laborales pendientes"

Archivo - El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una vez se ha conocido la decisión del presidente del Gobierno de disolver las Cámaras y convocar elecciones generales de forma anticipada, desde Comisiones Obreras Castilla-La Mancha esperan que este tiempo que "afrontamos" sirva para conformar una propuesta política "fuerte y progresista" capaz de llevar a término todos los "desafíos" que han quedado pendientes con una perspectiva social.

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha indicado que "el bloqueo institucional va en contra de los intereses de la ciudadanía porque no se pueden desarrollar políticas que son urgentes y necesarias como hemos visto estos días con los decretos de vivienda que han decaído".

A partir de ahora, y con la convocatoria electoral en el horizonte, la prioridad pasa por dar respuesta al problema de la vivienda, a la subida de los precios, al empobrecimiento de la clase trabajadora y a la mejora de los servicios públicos. El sindicato pide que el Gobierno que salga de las urnas sirva al fortalecimiento del Estado del Bienestar "en un momento en el que la ultraderecha pide paso para arrasar con los derechos ya consolidados imponiendo su dialéctica de prioridad nacional y frentismo a favor de los intereses privados y el capital".

"Por tanto desde CCOO vamos a apelar a la participación en las próximas elecciones como un derecho democrático fundamental que sirva para reforzar mayorías políticas que velen por los derechos de la clase trabajadora y los más vulnerables. Al mismo tiempo mantendremos nuestra estrategia de movilización permanente, en alianza con movimientos sociales, para reivindicar mejoras laborales, salariales y el derecho a la vivienda".