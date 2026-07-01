CCOO C-LM valora positivamente el curso 2025-2026 y sitúa sus avances como punto de partida para el próximo

La secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO Castilla-La Mancha, Ana Delgado. - CCOO C-LM

TOLEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO Castilla-La Mancha ha realizado su valoración del curso escolar 2025-2026 destacando las "mejoras importantes" en el ámbito laboral como "la reducción de la jornada lectiva a 23 horas en Educación Infantil y Primaria".

Asimismo, ha destacado que el próximo curso arrancará con otras modificaciones como la introducción de las "18 horas lectivas en Enseñanzas Medias, la reducción de dos horas complementarias para el profesorado mayor de 55 años y la ampliación de sus derechos de conciliación con un día adicional de libre disposición al igual que para quienes acrediten más de 18 años de servicio".

"Medidas todas ellas reivindicadas por CCOO que demuestran que gracias a la negociación colectiva se mejoran las condiciones laborales y se fortalece la educación pública", han señalado desde el sindicato en un comunicado de prensa.

La central sindical ha valorado positivamente la nueva Oferta de Empleo Público para el cuerpo de Maestros, asegurando que "garantiza estabilidad en el empleo y es una oportunidad para que muchas personas accedan a una plaza definitiva". "Mantener estas convocatorias de forma continuada debe ser un compromiso firme de la administración", han apuntado.

Asimismo, han destacado medidas para centros situados en entornos de complejidad educativa y social, reivindicando un aumento de recursos y materiales de forma estable.

Asimismo, ha reivindicado que el Decreto de Inclusión Educativa incluya plenamente al primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años.

CUESTIONES PENDIENTES

Por otra parte, desde el sindicato han apuntado a elementos pendientes. Entre ellos, la actualización del modelo de los Centros de Educación de Personas Adultas y de las Escuelas Oficiales de Idiomas.

También ha reclamado inversión en infraestructuras y mejoras de las condiciones del personal laboral.

"En resumen: todavía quedan reivindicaciones importantes por conseguir, como la mejora del cobro del verano para el profesorado interino, la aprobación de la Carta de Derechos Digitales, el refuerzo de las plantillas, el desarrollo de los apoyos en Educación Infantil, la consolidación de los centros de especial complejidad, la inversión decidida en infraestructuras y esa mejora de las Escuelas Oficiales de Idiomas y de los Centros de Educación de Personas Adultas", han apuntado desde el sindicato.