CCOO C-LM valora la prórroga de los ERTE del Gobierno y la atribuye en parte al diálogo social

GUADALAJARA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, ha calificado como "positiva" la decisión del Gobierno de prorrogar los ERTE y cree que ello es también fruto del diálogo social con los sindicatos y los empresarios, augurando que la economía irá "bien" en el 2022 "porque las partes se entienden".

Según ha señalado en una visita a Guadalajara para asistir junto al secretario provincial del sindicato, Javier Morales, a una asamblea de delegados sindicales, los ERTE han sido "casi, casi, el maná caído del cielo" que ha evitado que en tiempos de pandemia 3,5 millones de personas se fueran al desempleo y que más de 50.000 empresas no tuvieran que cerrar sus negocios.

De la Rosa cree que ha quedado demostrado que "cuando las cosas van mal", es importante que se dé el tiempo suficiente para salvar el escollo de la crisis.

Para el líder sindical de CCOO, los ERTE han sido en esta crisis sanitaria "el mecanismo perfecto" para evitar la destrucción del tejido empresarial "y se ha conseguido", valorando el hecho de que las prórrogas hayan seguido estando "siempre que ha sido necesario", algo esencial especialmente en Castilla-La Mancha, donde ha recordado que prima un tejido productivo de microempresas que, a su juicio, no habrían sobrevivido a una crisis de "parálisis total de su actividad" como la que se ha vivido.

Por todo ello, para el líder de CCOO en la región, la valoración "es buena", y tiene claro que si hay acuerdos y el Gobierno se pone a disposición de los agentes económicos, eso favorece que todo siga hacia adelante pese al "ruido" que ahora hay a nivel político.

"Ojalá el ruido que ahora tenemos se quede en eso y que, al final, los políticos se dediquen a hacer política y no a otro tipo de cosas como parece ser que cada vez está más de moda", ha deseado.

"Lo que haremos a continuación es empezar a funcionar ya con esa reforma laboral que también establece esa flexibilidad interna. Era algo que necesitábamos tener en nuestro ordenamiento jurídico, que existiera la posibilidad de hacer ERE o ERTE cuando la cosa está mal desde un punto de vista sistémico o coyuntural", ha precisado.

TRES OBJETIVOS PARA EL AÑO

Por otro lado, el secretario regional de CCOO ha anunciado que su sindicato se marca para este año tres objetivos que pasan por eliminar la precariedad laboral, acabar con la brecha salarial y con la siniestralidad "de una vez por todas, porque es absolutamente incomprensible lo que se está viviendo en esta tierra donde la ley es ineficaz".

Así las cosas, De la Rosa ha apuntado que CCOO va a exigir al Estado y a la Inspección de Trabajo que "hagan su trabajo" y a la Junta de Castilla-La Mancha que cree los instrumentos para paliar "esta sangría".

El secretario regional de CCOO se ha mostrado convencido de que los datos de febrero no serán malos, pero no quieren conformarse con el "trantrán" de que la aplicación de la norma sea el único camino "porque la reforma laboral no es una varita mágica" y, aunque sienta las bases para eliminar la precariedad, no quieren que haya bolsas de fraude.

"Vamos a conjurarnos para acabar con esto, ese es nuestro reto", ha concluido De La Rosa en declaraciones previas a los periodistas a la asamblea de delegados que ha celebrado el sindicato en el Centro Municipal Integrado 'Eduardo Guitián', precisamente para tratar la reforma laboral.