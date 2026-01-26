CCOO C-LM ve "clave" la inversión pública en infraestructuras ferroviarias pero critica "política cutre" ante desgracias

Trabajos de limpieza en las vías, seis días después del siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz. - GUILLERMO MORALES-EUROPA PRESS

TOLEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de CCOO, Javier Ortega, cree "clave" que haya una inversión pública en materia de infraestructuras ferroviarias pero ha criticado la "política cutre" que se hace ante desgracias como el reciente accidente de Adamuz.

A preguntas de los medios durante el tradicional Cocido de Enero del sindicato, Ortega ha expresado su "pesar y solidaridad" con las personas afectadas en este "trágico accidente" pero ha destacado que en cosas de este tipo, con 45 fallecidos, "no todo vale".

Sí es cierto, ha admitido, que la red ferroviaria en España necesita "un mantenimiento, que es mucho más costoso porque se han ampliado muchísimo las compañías, los itinerarios y los usuarios" que utilizan este medio de transporte, pero ha incidido en que no se puede hacer "política cutre" con cosas así.

Ortega, que ha recordado que el ámbito ferroviario está muy ligado y tiene una implicación emocional con el origen del sindicato", ha incidido en que es necesario mantener y apostar por un medio "que es clave a la hora de vertebrar el territorio".