CCOO no descarta movilizaciones en el sector del calzado ante una negociación con posturas muy alejadas

Rueda de prensa de CCOO. - CCOO

ALBACETE 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

En vista del desarrollo de la negociación a nivel estatal del nuevo convenio colectivo del sector del calzado, CCOO no descarta que en los próximos meses haya movilizaciones ya que las posturas de la patronal "no son nada realistas respecto a la situación inflacionista actual y están sumamente alejadas de la plataforma sindical".

Así lo han manifestado los dirigentes que están participando en la mesa de negociación en representación de Almansa, Eva González y Carlos Navalón, que han estado acompañados por Marcelino Zornoza, secretario general de CCOO Industria Albacete, quien les ha trasladado el apoyo de la federación al trabajo que vienen desarrollando en la comarca, donde CCOO tiene la representación mayoritaria, con 42 delegados y delegadas de los 60 que se eligen.

Respecto al estado de la negociación, Eva González ha explicado que la mesa del nuevo convenio, que afecta a 2.800 personas trabajadoras y que tendrá una vigencia de tres años, se constituyó el pasado 16 de febrero.

Pero fue en la siguiente reunión, que tuvo lugar el 23 de marzo, cuando los sindicatos CCOO y UGT presentaron una plataforma conjunta que planteaba una subida salarial del 5% para cada uno de los años, la reducción de la jornada, avances sociales con un aumento de los permisos y aspectos que afectan a la modernización del sector, ha informado CCOO en nota de prensa.

"Sin embargo, la patronal no llevó ninguna propuesta, con lo cual fue imposible valorar sus intenciones, aunque sí que dijo que las posiciones estaban muy alejadas y estábamos poniendo en riesgo al sector", ha comentado Eva González.

En la siguiente reunión del 8 de abril, la patronal siguió "escurriendo el bulto", tocando solo cuestiones protocolarias del convenio pero sin entrar en los temas que realmente son prioritarios para los sindicatos como son salario y jornada.

Ante esta actitud --ha continuado explicando Carlos Navalón-- desde CCOO se dijo que presentarán propuestas concretas, apuntando la patronal que estaban interesados en abordar puntos relacionados con la flexibilidad de la jornada, los contratos fijos-discontinuos y la rebaja de los premios a la fidelización cuando llega la edad de jubilación.

"Sin embargo, no enviaron nada de eso y la sorpresa fue cuando recibimos su propuesta para cuatro años, en la que señalan que la reducción de la jornada queda a expensas de la aprobación por ley, cuando la patronal siempre ha defendido que la reducción se negociará en cada convenio. Esto lo dicen ahora porque saben que es muy difícil que se apruebe por ley".

El sindicato señala que "aún peor es la propuesta de subida salarial que ofrece la patronal" y que es de cinco puntos en cuatro años, algo "poco serio e inadmisible" conforme a la situación inflacionista actual que, en el mes de marzo, ha dejado un IPC del, 3,4%.

"ABOCADOS A LA CONFLICTIVIDAD"

Ante este panorama, los responsables del CCOO ya han advertido de que con esta propuesta de mínimos "están abocados a la conflictividad, añadiendo que si no se producen cambios que acerquen posturas, el sindicato iniciará un proceso de asambleas informativas de cara a posibles movilizaciones".

Por último, Carlos Navalón ha indicado que, aparte de la inclusión de cláusulas de revisión salarial que eviten la pérdida de poder adquisitivo, CCOO pone como condición que el 30 de mayo el convenio esté firmado, previamente a que comience la temporada alta de trabajo, ya que no quien que ocurra como en el anterior convenio que se dilató la negociación hasta el mes de diciembre.

Marcelino Zornoza ha concluido manifestando que la federación de Industria estará apoyando al sector del calzado en sus movilizaciones, ya que con el actual contexto político internacional, y unas previsiones tan pesimistas del IPC, no se pueden aceptar propuestas como las que está haciendo la patronal.