CCOO pide convocar el Comité de Seguridad de Geacam tras el nuevo desprendimiento del falso techo en la sede en Toledo - CCOO

TOLEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha informado de que las oficinas de Geacam en Toledo han vuelto a sufrir, por tercera vez, el desplome de ladrillos, placas de escayola y perfiles metálicos en plena jornada laboral. Estos materiales, señala el sindicato, cayeron sobre las mesas y sillas de las personas empleadas que, afortunadamente, no resultaron heridas.

En nota de prensa, CCOO apunta que este "no es un hecho aislado" y afirma que en 2022 y en 2024 el mismo edificio sufrió situaciones muy similares, con inundaciones y caída de escombros del falso techo. "Tres episodios en cuatro años no son mala suerte: son falta de mantenimiento y de prevención".

CCOO ya denunció en su día el mal estado de otra zona del edificio que, tras acondicionarse, está sin usar y podría destinarse para reubicar a la plantilla afectada que, desde este último hecho, se encuentra en situación de teletrabajo.

La sección sindical de CCOO presentó el pasado miércoles, día del suceso, una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la convocatoria urgente de un Comité de Seguridad y Salud extraordinario junto con propuestas concretas de prevención a las que ni Geacam ni la Consejería de Desarrollo Sostenible han contestado.

Entre esas propuestas están el cierre inmediato de la zona afectada y la reubicación segura de la plantilla; la verificación de todo el edificio con un informe escrito sobre su seguridad estructural; una nueva evaluación de riesgos del centro entregada a los delegados y delegadas de prevención; y que la dirección de Geacam y la Consejería asuman sus responsabilidades.

Todo esto ocurre, añade, mientras la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha anunciado que el presupuesto de Geacam sube 13 millones de euros "que, como se ve, no llega ni a la plantilla ni a la mejora de las instalaciones". "La falta de mantenimiento y desidia tiene consecuencias y en este caso han caído, nunca mejor dicho, sobre la plantilla".

"Hemos pasado de las inundaciones a los escombros, y de ahí a un techo que se viene abajo, sin que nadie arregle el problema de fondo", apunta el presidente del comité de empresa de Geacam en Toledo, Javier Rubio, quien ha recordado que se ha pedido una reunión con la Consejería que no ha tenido respuesta. "No vamos a esperar a que haya un herido para que se actúe", ha advertido.