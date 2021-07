CCOO pide la dimisión de Escudero por hacerlo "francamente mal" en Geacam y llevará al TSJCM los servicios mínimos

TOLEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha pedido la dimisión del consejero de Desarrollo Sostenible José Luis Escudero, por hacerlo "francamente mal" en la empresa pública Geacam, y ha anunciado que llevará a los tribunales la resolución por la que se establecen los servicios mínimos para la huelga convocada para este viernes y este sábado y los días 30 y 31 de julio de 2021 al considerarlos "abusivos".

En rueda de prensa, el presidente del Comité Intercentros de Geacam, Manuel Amores, acompañado de otros miembros del comité de huelga, ha lamentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no permita negociar un convenio colectivo, no permita mejoras en el servicio, y, además, no permita a los trabajadores ejercer el derecho a huelga.

Asimismo, ha asegurado que los trabajadores han transmitido a CCOO que la conflictividad que hay en la empresa "hay que solucionarla". "Como representantes de los trabajadores así lo estamos haciendo, quien no está ejerciendo su trabajo es el consejero", por lo que Amores ha pedido su dimisión, que ha sido respaldada por el resto de compañeros que le han acompañado en la rueda de prensa.