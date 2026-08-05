CCOO pide la dimisión de Mercedes Gómez por el "desastre" en la extinción del incendio de La Mierla y la falta de medios

Terreno quemado por el incendio forestal de La Mierla. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha pedido este miércoles la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, considerando que es la "responsable" de la falta de 672 bomberos forestales en la región y del "desastre" del dispositivo de extinción del incendio de La Mierla, que ha consumido 32.000 hectáreas.

El presidente del Comité de Empresa de Geacam, Manuel Amores, que ha ofrecido una rueda de prensa junto a los delegados en las provincias de Guadalajara y Toledo, Iñaki Blanco y Javier Rubio, ha criticado que en la región están ocurriendo "desastres" como el de este incendio "y aquí no pasa nada".

"Nosotros sí tenemos claro quién es responsable y es, sin duda, la consejera y pedimos la dimisión inmediata", considerando que, en caso contrario, debería ser el presidente autonómico, Emiliano García-Page, quien la cesara".

Amores cree que "debe venir gente nueva a dirigir esto y a retomar el diálogo con la parte social, que no lo hay con esta consejera". "No se está dando solución y lo triste es que se hayan quemado 32.000 hectáreas", ha remachado.

En cuanto a los datos, el presidente del Comité de Empresa de Geacam ha cifrado en 672 los bomberos forestales que no hay en el operativo castellanomanchego, contando como referencia los datos de los que había en el año 2008.

Así, por provincias, ha estimado que en Albacete faltan 142 bomberos, en Cuenca 120, en Guadalajara 152, en Ciudad Real 120 y en Toledo 140. "Esas son las cifras del operativo que teníamos después del incendio de Riba de Saelices que se conformó completo, con todos los retenes y unidades completas y trabajando mínimo junio, julio, agosto y septiembre", ha expuesto.

Desde ahí, ha dicho, los recortes "se han ido sucediendo" pero para él, lo grave es que han ocurran incendios como el de La Mierla "y nadie ha llamado para decir que esto se va a mejorar".

De esta forma, ha asegurado que el sindicato tienen "claro" que "Geacam no funciona", algo que, afirma, están "demostrando día a día" porque "no se cubren los dispositivos".

En todo caso, ha considerado que no se puede mejorar nada mientras desde Geacam se diga que hay "cero euros" de presupuesto para mejorar las condiciones de los bomberos.

Por ello, creen que el dispositivo debería pasar a ser "directamente dirigido por la Administración y no depender de una empresa que se está saltando a la torera todo lo que dice la Administración.

EL INCENDIO DE LA MIERLA, "UN DESASTRE"

En cuanto al dispositivo de extinción del incendio de La Mierla, ha aseverado que ha sido "totalmente un desastre" y que se les ha tratado "fatal".

"Se nos ha llevado a alojamientos que no tenían ventilación y tenías que esperar a que otro compañero se levantara para acostarte tu", ha desgranado, apuntando también que algunos compañeros "tenían que buscarse la comida por su cuenta en los descansos", que "tendrían que haber sido de 12 horas y han sido de 10".

De igual forma, ha criticado que ha habido bomberos que "han tenido solo un EPI para trabajar cuatro días" y en algunos casos hasta siete días.

Y en cuanto a los conductores, han tenido unos turnos de trabajo "lamentables", apuntando que conductores de una autobomba de más de 10.000 kilos de peso "han trabajado 22 horas" en un día mientras "solo pueden trabajar nueve", algo que han trasladado a la Inspección de Trabajo. "Lo que nos trasladan los compañeros es que iban muertos", ha apostillado.

LA PREVENCIÓN, UNA "MENTIRA"

Además, también han lamentado que al Gobierno regional se le "llene la boca" hablando de prevención cuando "es mentira" porque "en diciembre de este año han quitado dos cuadrillas que estaban haciendo prevención por provincia".

Asimismo, ha explicado que, como a los bomberos se les van a compensar las horas extra que han hecho en los incendios con días libres, "no se va a hacer prevención hasta enero" y en el caso de los interinos "como los van a despedir en septiembre, tampoco van a hacer prevención".

Pero, en todo caso, se ha preguntado "dónde hay que hacer prevención" porque en este punto, mientras que señalan que la Junta quiere hacer estas labores en el monte, ellos consideran que se debe hacer alrededor de los núcleos de población".

"Así no tenemos que, como en La Mierla, dejar el incendio e ir a atacar alrededor de las casas para salvarlas", ha razonado.

EL VALOR DE LAS PÉRDIDAS

Por su parte, Iñaki Blanco ha destacado que, aunque "vendrán los que saben y ponen valores económicos a las pérdidas" por este incendio, desconoce "qué valor tiene levantarte en un pueblo como Semillas y ver todo carbonizado".

"Nosotros, que pasamos ahora todos los días por esas zonas, de saber lo que había a lo que hay cuesta bastante de asimilar", ha reconocido.

Blanco ha criticado que Mercedes Gómez les tachara de "gurús" el año pasado tras el incendio del Pico del Lobo. "Con esta consejera he perdido ya 35.000 hectáreas de parque natural, no sé cuántas tengo que perder hasta que se den cuenta de que estamos en un modelo que no funciona", ha mantenido.

Por su parte, Javier Rubio ha incidido en que es "inviable" ir a un incendio de estas magnitudes con retenes con cuatro personas. "Es inviable continuar con este modelo", ha sostenido.

En su opinión, la consecuencia de la falta de personas es, además, que "las bolsas de interinos no tienen su función" porque la gente "ya no quiere trabajar" con ellos porque "las condiciones son lamentables".

Así, ha alertado, "lo que está haciendo Geacam es dejar inoperativos medios para que otros puedan estar operativos".