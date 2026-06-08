CCOO pide reunirse con el director del Instituto de Seguridad Laboral, a quien le trasladará el mapa de siniestralidad

El secretario regional de CCOO, Javier Ortega, en el Consejo regional del sindicato. - CCOO

TOLEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Castilla-La Mancha pedirá una reunión con el director del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha, Francisco Javier de la Cruz, a quien le trasladará el mapa de siniestralidad laboral que está rematando la organización, con el objetivo de identificar los puntos negros en la región en cuanto a accidentes laborales.

Así lo ha avanzado el secretario regional del sindicato, Javier Ortega, a preguntas de los medios antes de participar en el Consejo Regional de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, máximo órgano de dirección entre congresos, que se celebra transcurrido un año desde el último congreso regional.

Valorando que los datos son un poco mejores que el año pasado, los niveles son "absolutamente intolerables" en cuanto a accidentes graves y muy graves, que sitúan a Castilla-La Mancha en un ranking "lamentable" dentro de la media nacional.

En septiembre de 2025 se creó el Instituto de Seguridad y Salud, ha recordado Ortega, puntualizando que "ha tenido tiempo suficiente" y apelando a "dar un paso adelante". "Vamos a ser muy exigentes en la labor del instituto".

El encuentro entre el sindicato y el máximo responsable de este órgano se centrará en que el Instituto Regional de Seguridad y Salud utilice este análisis hecho por CCOO reflejado en el mapa de siniestralidad.

Esta herramienta servirá para saber "dónde están los riesgos laborales, dónde están los recurrentes accidentes y dónde se producen esos niveles de riesgo".

"Sabemos que en Guadalajara se concentran, por ejemplo, principalmente en el sector de la logística, principalmente en el ámbito músculo-esquelético y en los desplazamientos a los centros de trabajo, igual en las otras provincias de Castilla-La Mancha. Sabemos dónde están sectorialmente y dónde están incluso en las empresas que lamentablemente de manera reiterada incumplen estas obligaciones", ha avanzado Ortega.

MOVILIZACIÓN EN VIVIENDA

En materia de vivienda, CCOO planteará una movilización en el ámbito regional y en los ámbitos provinciales, tras reuniones y contactos con asociaciones de vecinos y plataformas.

"Los ritmos los tendremos que ir barajando en alianza con todos estos colectivos, porque creo que también están haciendo un papel muy importante", ha remarcado.

Así, ha puesto como ejemplo Toledo o Guadalajara, con los precios de los alquileres que "ya rondan prácticamente niveles de Madrid" y ha apelado a que "haya más vivienda, asequible y para las personas jóvenes".

SUBIDA SALARIOS

En otro orden de cosas, a la patronal, le ha demandado la negociación urgente de los convenios colectivos contemplando que el incremento salarial este año debe de fijarse entre el 4% y el 7%, cuando en la actualidad, según Ortega, la patronal está planteando subidas salariales "muy por debajo de esos importes".

"Prácticamente 400.000 personas en esta región han visto sus salarios paralizados y estancados desde hace demasiado tiempo", ha afirmado Ortega, que ha urgido a negociar los convenios colectivos en esas condiciones, para mejorar las condiciones salariales de las personas trabajadoras porque "el escenario económico y el margen de beneficios empresariales así lo permiten".

Darán la batalla convenio a convenio, sector a sector, para conseguir esas mejoras y lamenta el secretario regional de CCOO que los 23 convenios sectoriales de Castilla-La Mancha "estén absolutamente paralizados".

"Es necesario y yo apelo a la responsabilidad patronal de que esos más de 135.000 trabajadores y trabajadoras que ahora mismo tienen su salario congelado con respecto al año anterior tengan esa revisión salarial", ha demandado.

Asimismo, este Consejo regional ha abordado la actuación del sindicato en el proceso de regularización de personas extranjeras. En las sedes de CCOO se han atendido a más de 2.000 personas y este tramita cerca de 400 solicitudes con recursos propios, ha precisado Ortega.