CCOO rechaza el preacuerdo de Brahm Manzanares y lo califica de "insuficiente"

Archivo - Huelga en Brahm-Manzanares. - CCOO - Archivo

CIUDAD REAL, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria de Comisiones Obreras y la sección sindical de CCOO en Brahm ha trasladado su rechazo al preacuerdo de convenio en el centro de trabajo de Manzanares (Ciudad Real), firmado por la mayoría del comité compuesto por 7 delegados de UGT y 2 de CCOO.

Según ha explicado la central sindical, la negativa a la firma del convenio parte de la ausencia de consulta a la plantilla de la última propuesta de la empresa. La anterior propuesta sí fue sometida a votación y el 78% de las personas trabajadoras la rechazaron, según ha explicado CCOO en un comunicado.

Por otra parte, aseguran que la propuesta es insuficiente y no llega a la firmada en el convenio del metal de la provincia de Ciudad Real.

"La empresa ofrecía en un principio el 3,25% los tres años. Tras convocarse la huelga sólo ha subido un 0,25% en 2026; un 0,05% en 2027, y otro 0,05% en 2028, mejora casi insultante a cambio de desconvocar la protesta", han señalado desde el sindicato, apuntado que el preacuerdo recoge el 3,5%, 3,3% y 3,3% para los años 2026, 2027 y 2028.

"Al igual que ocurriera con la negociación del convenio del metal de la provincia de Ciudad Real, UGT usa la huelga como farol", ha asegurado el secretario de la federación de industria de CCOO Ciudad Real, Víctor Manuel Arias.

"Las huelgas se organizan y se ganan, no se usan como arma arrojadiza y falsa amenaza. Porque la huelga es una de las mayores herramientas que tiene la clase trabajadora para defender sus derechos. Ahora sí sacan pecho de los resultados del metal, pero fueron ellos los que dijeron en los centros de trabajo que la huelga no servía", ha afirmado el responsable sindical.

A juicio del secretario provincial de industria "se podría haber conseguido más porque la empresa obtiene grandes resultados a costa de nuestro sacrificio. Comisiones Obreras actualmente es el sindicato minoritario pero, desde que ha entrado, se nota la presión que estamos ejerciendo", ha concluído.