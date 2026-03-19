CCOO reclama al Sescam que que mantenga la Unidad de Salud Mental del Hospital Mancha Centro de Alcázar

CIUDAD REAL 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha reclamado el mantenimiento de la Unidad de Salud Mental del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

El sindicato, ha advertido de las consecuencias del cierre de este servicio para los profesionales y la población afectada, "más teniendo en cuenta que la salud mental de niños, jóvenes y adultos debe ser una prioridad", según ha informado en una nota de prensa.

En este sentido, han señalado que el cierre tanto de la hospitalización como del hospital de día infanto juvenil y de adultos obligará a derivar a los pacientes a otros centros de la región, incluso concertados, para recibir atención.

"Nos preocupa especialmente el abandono de pacientes que no cuentan con medios para desplazarse o acceder a alternativas privadas, lo que incrementará la desigualdad en el acceso a la atención sanitaria" ha declarado la secretaria de la Federación, Pilar Ramos.

Las personas trabajadoras de esta unidad, que en la actualidad ejercen como profesionales de psicología, enfermería, salud mental, auxiliares de enfermería o terapeutas ocupacionales, tendrán que ser reubicados en otros servicios y centros. Según ha apuntado el sindicato, todas y todos ellos han manifestado su gran preocupación por su futuro y el de sus pacientes.

"Desde CCOO entendemos que hay déficit de facultativos de psiquiatría y que no están cubiertas todas las plazas en plantilla orgánica del hospital Mancha Centro, por este motivo se ha tomado esa decisión", ha planteado Ramos.

El sindicato ha señalado también al impacto que tendrá el cierre de este servicio en la acreditación docente que supone la formación de médicos y psicólogos residentes y enfermeras especialistas, "algo fundamental para el futuro del servicio y la incorporación de nuevos profesionales".

Asimismo, Ramos ha trasladado la solidaridad del sindicato a las familias y pacientes afectados así como a la Asociación Luz de la Mancha que tanto está luchando por este servicio.

"Pedimos al Sescam que esta medida sea temporal y que no suponga la amortización de plazas. El servicio de salud mental es altamente demandado, tanto a nivel social como asistencial, y deben hacerse todos los esfuerzos para atraer a este hospital a psiquiatras que apuesten por este área y este servicio", ha concluido la responsable sindical.