CCOO reclama subidas salariales acordes al encarecimiento real de la vida

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TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha afirmado que frente a un IPC del 5,3% en Castilla-La Mancha y del 4,9% en el país, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos de ámbito sectorial en la región hasta octubre se sitúa en el 3,2%, lo dice que supone una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras,

Por ello, el secretario regional de Acción Sindical de CCOO, Ángel León, insiste en nota de prensa en la necesidad de un reparto justo de la riqueza que se está generando, "mientras los beneficios empresariales crecen, acumulando márgenes históricos, los trabajadores y trabajadoras siguen perdiendo poder adquisitivo".

Así, CCOO reclama a las patronales que los convenios colectivos recojan subidas salariales acordes al encarecimiento real de la vida, con incrementos entre el 4% y el 7%, incluyendo cláusulas de garantía salarial.

Según apunta, el encarecimiento de la vivienda y de los productos y bienes de primera necesidad absorbe una gran parte del salario de las personas trabajadoras de Castilla-La Mancha, que no podemos olvidar es una de las comunidades autónomas con salarios más bajos de todo el país.

"Hoy, como hicimos en la jornada de huelga general del miércoles, volvemos a insistir en que la vivienda, los salarios y los precios son un problema de primer orden para la clase trabajadora de esta región y de este país", ha apuntado.

Por ello, CCOO exige que se tomen medidas al respecto que permitan que las personas puedan tener el derecho de acceder a una vivienda digna "y para ello es imprescindible un salario decente, aquí las patronales tienen mucho que poner encima de la mesa, así como que haya un control de los precios", subraya.