CCOO recurre los servicios mínimos impuestos por la Junta en las escuelas infantiles por contradecir su propio criterio

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha anunciado la presentación de una demanda contra los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha en las escuelas infantiles de titularidad autonómica con motivo de la huelga convocada el 7 de mayo.

Desde el sindicato alegan que el establecimiento de servicios mínimo supone una vulneración del derecho fundamental de huelga y que resultan incoherentes con el propio criterio de la Administración, según ha informado CCOO por nota de prensa.

En este sentido, apuntan que, a pesar de la reclamación del propio sindicato y otras organizaciones de que se reconozca el primer ciclo de Educación Infantil como servicio esencial, la propia Consejería de Educación "ha rechazado sistemáticamente esta reivindicación en todas las ocasiones en que ha sido planteada".

"Nos encontramos ante una situación inadmisible, la Junta niega el carácter esencial de las escuelas infantiles cuando se trata de reconocer derechos y reforzar el servicio público, pero lo invoca de facto cuando pretende limitar el derecho de huelga", han apuntado.

Desde CCOO argumentan en su demanda que los servicios mínimos solo pueden establecerse para garantizar servicios esenciales a la comunidad, y siempre de forma proporcionada y justificada, por lo que "la imposición de servicios mínimos carece de coherencia y legalidad".