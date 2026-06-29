CCOO recurre la suspensión cautelar de la huelga en Helados Casty de Talavera

CCOO recurre la suspensión cautelar de la huelga en Helados Casty - CCOO

TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Jurídicos de CCOO han recurrido ante los tribunales la suspensión cautelar por parte del Juzgado de lo Social de Talavera de la huelga convocada para este lunes, con el apoyo de 300 trabajadores y trabajadoras de la plantilla, en la empresa Helados Casty de Talavera de la Reina.

Una situación, según el sindicato, "sin precedentes" en Castilla-La Mancha y que ni siquiera ha sido notificada a CCOO. "No hemos recibido notificación alguna sobre esta suspensión, nos hemos enterado por terceros", denuncia el secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez.

CCOO lamenta que se esté cuestionando un derecho fundamental como es el derecho a la huelga de las 500 personas que conforman la plantilla de Helados Casty. "Se están poniendo por encima los intereses de una empresa que factura más de 46 millones de euros y a la que en cambio se le ha pedido una caución de 1.000 euros, entendiendo que eso es lo que valen los derechos de las personas trabajadoras".

CCOO defiende el derecho constitucional a la huelga de la plantilla, denunciando su situación de "indefensión legal". Una huelga que, según el sindicato, cuenta con el apoyo de 300 trabajadores que "con nombres y apellidos" votaron sí a la huelga ante el "hartazgo" por la situación de "precariedad laboral" a la que se ven sometidos por parte de la familia Fernández Castillejo, que "pese a sus beneficios millonarios mantiene explotados a sus empleados y empleadas, pagándoles el salario mínimo a pesar de que trabajan a turnos y fines de semana".

El sindicato espera que los tribunales resuelvan esta situación y que los trabajadores pueden ejercer libremente su derecho a la huelga para exigir "unas condiciones laborales dignas y seguras".