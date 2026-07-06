CCOO Toledo acudirá a la Fiscalía e iniciará movilizaciones ante el riesgo extremo por calor en STULZ Tecnivel

CCOO Toledo acudirá a la Fiscalía e iniciará movilizaciones ante el riesgo extremo por calor y los reiterados incumplimientos en salud laboral en STULZ Tecnivel. - CCOO

TOLEDO 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Toledo denuncia la situación de riesgo extremo por calor que sufre la plantilla de la empresa STULZ Tecnivel, --dedicada a la fabricación de climatización industrial--, así como el "incumplimiento reiterado" por parte de la misma de los requerimientos de salud laboral emitidos por la Inspección de Trabajo.

Ante esta situación, desde los Servicios Jurídicos de CCOO de Toledo se está estudiando la posibilidad de acudir a la Fiscalía. También el sindicato y el comité de empresa plantean iniciar movilizaciones, ha informado CCOO en nota de prensa.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa Federico Pérez, secretario general de CCOO Toledo, junto con el presidente del comité de empresa de STULZ Tecnivel, José Luis Sánchez, y Fernando Jiménez miembro del comité de empresa.

Una rueda de prensa en la que el secretario general y también secretario de Salud Laboral de CCOO Toledo ha comenzado trasladando el pésame a las familias y personas allegadas de los dos trabajadores fallecidos por accidente laboral en la provincia de Toledo en los últimos días, uno el viernes en la capital y otro el sábado en el Casar de Escalona.

Así, ha insistido en la importancia de la prevención frente a "la lacra" de la siniestralidad laboral, "porque los accidentes laborales son evitables, la gran mayoría se producen por falta de medidas de seguridad, por la falta de responsabilidad de las empresas, que ha recordado tienen la obligación legal de proteger la salud y seguridad de sus plantillas".

"Una obligación que no cumple la empresa STULZ Tecnivel situada en Esquivias, que tiene a sus más de 300 trabajadores y trabajadoras en una situación de riesgo extremo trabajando a altísimas temperaturas, a casi 40 grados", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que en los últimos años "ha sido habitual que las ambulancias hayan tenido que acudir al centro de trabajo a atender a personas trabajadoras por golpes de calor, desmayos y colapsos", ha señalado Pérez.

El año pasado se denunció esta situación ante la Inspección de Trabajo, la cual realizó una serie de requerimientos que "la empresa ha incumplido sistemáticamente".

"Así, estamos ante otro verano más, ante una nueva ola de calor, con la misma situación, unas instalaciones en las que se alcanzan temperaturas cercanas a los 40 grados y que la dirección de la empresa considera un riesgo moderado", ha subrayado.

En este sentido, ha señalado que se tratade una empresa que se dedica a fabricar aparatos de aire acondicionado industrial, "con una facturación que supera los 60 millones de euros y que recientemente ha sido galardonada por Fedeto, la patronal toledana, con el premio a 'Mejor empresa del año 2025'".

"Es el colmo del empresariado criminal, una multinacional con ingresos millonarios, que se dedica a la climatización industrial, que tiene centenares de equipos de refrigeración en sus instalaciones para vendérselos a otras empresas, mientras sus trabajadores están trabajando a 40 grados de temperatura, siendo evacuados en ambulancias con un riesgo más que evidente para su salud", denuncia Pérez.

Tras las denuncias de CCOO y del Comité de empresa --íntegro de CCOO--, la Inspección de Trabajo ya realizó diversos requerimientos a la empresa hace un año, con el objetivo de que este verano el problema estuviera solucionado, pero "estamos a 6 de julio, en alerta por temperaturas extremas, y estamos en la misma situación, con unas instalaciones donde la temperatura media son 3 grados menos de los que hace en la calle".

El sindicato señala que la Inspección de Trabajo ha realizado a STULZ un total de ocho requerimientos en materia de salud laboral, algunos tan graves como que los trabajadores estaban soldando sin ningún tipo de aspiración, tragando todos los vapores tóxicos de la soldadura durante años, maquinarias sin sistemas de seguridad, accidentes de todo tipo por incumplimientos flagrantes de la Ley de Prevención de riesgos laborales.

A ello añade que también ha sido condenada por el Juzgado de lo Social de Toledo y ratificado por el Tribunal Superior de Justicia por vulneración de derechos fundamentales.

"Pese a todo esto, ha sido premiada por Fedeto", ha insistido el secretario general de CCOO Toledo, a la vez que se ha preguntado "qué pensarán todos los empresarios honrados que han hecho una inversión para tener sus instalaciones acorde a la normativa, que invierten en seguridad para no poner en riesgo a sus plantillas, mientras ven que la patronal toledana a quien premia es a estos miserables, de beneficios millonarios que tiene a su plantilla en condiciones tercermundistas".

Por ello, desde los Servicios Jurídicos de CCOO de Toledo se está estudiando la posibilidad de acudir a la Fiscalía por estos incumplimientos reiterativos en materia de salud laboral frente a "la empresa del año" STULZ Tecnivel.

Por su parte, el presidente del Comité de empresa de STULZ ha denunciado que la empresa "hace caso omiso" a las mediciones de temperatura que realiza el servicio de prevención. "Desde el Comité estamos luchando frente a una situación que llevamos años sufriendo, no queremos enterrar a ningún compañero o compañera".