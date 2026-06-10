CCOO Toledo denuncia ante Inspección de Trabajo la situación de altas temperaturas en las aulas y pide mediciones

CCOO exige mediciones térmicas en las aulas ante las altas temperaturas de final de curso. - CCOO

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO en Toledo ha empezado a presentar denuncias en Inspección de Trabajo ante la situación de altas temperaturas en las aulas de los centros en Toledo capital y La Sagra, y ha exigido que los servicios de prevención de riesgos laborales de la delegación provincial realicen mediciones de temperatura en las mismas y demás espacios educativos de los centros de la provincia.

El sindicato se suma a las concentraciones de protesta a las puertas de una docena de centros de Toledo. La Federación de Enseñanza de CCOO en Toledo ha iniciado una campaña para exigir que los servicios de prevención de riesgos laborales de la delegación provincial realicen mediciones de temperatura en las aulas y demás espacios educativos de los centros de la provincia.

La federación considera imprescindible que estas evaluaciones sean efectuadas por personal técnico especializado con el fin de determinar de manera objetiva las condiciones térmicas en las que desarrollan su actividad, tanto el alumnado como los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, "especialmente durante las últimas semanas del curso escolar marcadas por episodios de altas temperaturas", ha informado el sindicato en nota de prensa.

CCOO denuncia que la gestión de los problemas derivados de la climatización de los edificios educativos no puede recaer sobre los equipos directivos de los centros. En un momento especialmente intenso del calendario escolar, coincidiendo con la organización de las evaluaciones finales, los procesos de cierre de curso y la planificación del próximo año académico, los centros "se ven obligados a asumir nuevas tareas administrativas para las que no disponen ni de tiempo ni de medios suficientes".

Asimismo, la organización sindical advierte de que la dotación económica destinada a mejorar las condiciones de climatización resulta claramente insuficiente en numerosos centros educativos. Las cantidades asignadas no se ajustan ni al tamaño de los edificios ni al número de aulas y espacios docentes existentes, lo que impide adoptar medidas eficaces para garantizar unas condiciones térmicas adecuadas.

Como consecuencia de esta situación, una parte importante de la comunidad educativa continúa "soportando temperaturas elevadas en aulas y dependencias que dificultan el normal desarrollo de la actividad lectiva y laboral".

Este miércoles la federación de enseñanza se suma a las concentraciones de protesta a las puertas de una docena de centros de Toledo donde las AMPAs "quieren visibilizar la situación insostenible que se repite cada final de curso y el estrés térmico que sufre alumnado y profesorado".