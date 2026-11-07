CCOO Toledo reclama el reconocimiento profesional de los técnicos en emergencias sanitarias

Varios efectivos trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de - Diego Radamés - Europa Press

TOLEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de Comisiones Obreras en el Transporte Sanitario de Toledo ha puesto en valor el trabajo y la profesionalidad de los técnicos en emergencias sanitarias (TES), especialmente en situaciones de grandes emergencias, donde su preparación, capacidad de respuesta y coordinación resultan "fundamentales" para atender a la ciudadanía.

Igualmente, traslada su respeto y solidaridad a las víctimas y personas afectadas por estas situaciones, así como su reconocimiento a todos los servicios de emergencia y, especialmente, a los profesionales del transporte sanitario de Castilla-La Mancha, que "una vez más han demostrado su compromiso, movilizándose incluso voluntariamente y renunciando a descansos y vacaciones para colaborar en los dispositivos de atención ante el accidente ferroviario en Urda", afirma Jesús Rodríguez de la sección sindical de CCOO en el Transporte Sanitario de Toledo.

"Las y los profesionales de las ambulancias no son simples conductores, son técnicos en emergencias sanitarias, profesionales cualificados que forman parte esencial de la cadena asistencial, desde la activación del recurso hasta la atención, movilización, traslado y transferencia del paciente". Sin embargo, "esta realidad contrasta con la falta de reconocimiento oficial de la categoría profesional de TES en el ámbito del Sescam, una reivindicación histórica que sigue sin obtener una respuesta definitiva por parte de la Administración regional", continúa.

Así, la sección sindical de CCOO en el Transporte Sanitario de Toledo considera "imprescindible" que la Junta de Comunidades y el Sescam den pasos concretos para reconocer oficialmente la categoría profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias en el ámbito del Sescam; adecuar las condiciones laborales y retributivas a la formación, funciones y responsabilidades del colectivo; y garantizar plantillas suficientes, estabilidad laboral, jornadas y descansos adecuados.

También dotar al transporte sanitario de los vehículos, equipamientos y recursos necesarios; avanzar hacia un modelo de gestión pública que garantice la calidad, continuidad y control del servicio; y abrir una mesa de trabajo con los profesionales y sus representantes sindicales para establecer compromisos y plazos concretos.

"Las grandes emergencias no pueden ser el único momento en el que se valore nuestra profesión. No pedimos que se nos considere héroes cuando ocurre una tragedia, pedimos que se nos reconozca como profesionales todos los días", afirma Rodríguez.