CCOO y UGT advierten de huelga en el calzado el día 25 si no hay acuerdo este viernes con la patronal

El asesor de CCOO y miembro de la mesa de negociación del convenio del calzado, Carlos Navalón, y el responsable de UGT en la comarca de Almansa, Juan Luis Tomás García. - SINDICATOS

ALBACETE 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han advertido de que se convocará huelga en el sector del calzado para el día 25 de junio, si este viernes 19 de junio, fecha fijada para el acto de mediación, no se consigue un acuerdo con la patronal.

El asesor de CCOO y miembro de la mesa de negociación del convenio del calzado, Carlos Navalón, y el responsable de UGT en la comarca de Almansa, Juan Luis Tomás García, han explicado que la propuesta de acuerdo "global e indivisible" que la patronal del calzado presentó en la última reunión ha desencadenado "la convocatoria de una huelga en el sector del calzado a nivel nacional, motivada sobre todo por una subida salarial insuficiente que supondría aceptar la pérdida de poder adquisitivo".

"Si este viernes 19 de junio, fecha fijada para el acto de mediación, no se consigue un acuerdo, los trabajadores y trabajadoras del calzado irán a la huelga el 25 de junio, tras haberse registrado la convocatoria en el día de ayer", han expresado los sindicatos en nota de prensa.

Además, se prevé hacer huelga otros dos días en el mes de julio.

Así, ambos líderes han informado de las distintas acciones previstas para movilizar a las personas trabajadoras, así como a la ciudadanía de Almansa.

Juan Luis Tomás García ha añadido que aunque hay que esperar al acto de mediación del viernes, hay pocas expectativas de lograr un acuerdo que logrará desactivar la huelga.

SUBIDA SALARIAL INSUFICIENTE

Carlos Navalón ha explicado que la pretensión patronal de un acuerdo global e indivisible no deja otra opción que ir a al huelga porque, si bien la subida salarial se ha mejorado un poco con respecto a la primera propuesta, sigue siendo insuficiente.

"Una subida de 9 puntos para cuatro años con una garantía de actualización topada y limitada a 5 puntos, no nos vale porque supone aceptar la pérdida de poder adquisitivo".

Otro de los puntos que incluye la patronal en ese acuerdo es la retirada de la demanda por la no actualización de las tablas en enero de este año, que tiene el juicio pendiente.

En este sentido Carlos Navalón ha señalado que "la interpretación de la patronal difiere de la nuestra, pero bajo ningún concepto vamos a retirar la demanda porque se tenía que haber subido dos puntos en el mes de enero".

"Inadmisible" es también el contrato de fijo discontinuo a tiempo parcial.

"Estamos hablando de un sector donde el contrato de fijo discontinuo no se cumple porque en las empresas no se respeta el orden de llamamiento de cada sección, y ahora quieren encima incorporar la modalidad de 9 meses al año, 4 horas al día. Esto supondría abrir una nueva vía a la precariedad y hacer más vulnerables a las personas trabajadoras que prácticamente trabajarían a la carta".

Tampoco van a aceptar los sindicatos el empeoramiento del premio de fidelización, porque se mejoró hace cuatro años y ahora la patronal quiere volver a las tablas anteriores.

Por último, lo que sí se aceptaría es la reducción de jornada de 12 horas en cuatro años, renunciando así a las 16 horas que se pedían inicialmente.

Con estos escollos que parecen "insalvables", la huelga es la única medida de presión que queda, por lo que --tal y como ha señalado el responsable de UGT en Almansa, Juan Luis Tomás García-- "se está preparando un calendario de acciones que incluye la celebración de asambleas en todos los centros".

Incluidos aquellos en los que no hay representación para informar a las personas trabajadoras, una caravana de coches el día anterior a la huelga, y el mismo día 25 una concentración con manifestación.