CCOO y UGT amenazan con huelga en Adeo Logistic en Torija ante despidos y sanciones a la plantilla

Trabajadores de Adeo Logistic. - UGT

GUADALAJARA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores y trabajadoras del centro de Adeo Logistic de Torija, Guadalajara, que da servicio a Leroy Merlín, se han concentrado este miércoles para denunciar la política laboral de la empresa con recientes despidos y sanciones.

La presidenta del Comité de Empresa, Nuria Granizo (UGT), junto a la secretaria del Comité de empresa Blanca Zorrilla (CCOO), y el secretario general de FeSMC UGT Guadalajara, Alfredo Ávila; y el secretario general de CCOO en la provincia, Javier Morales; han anunciado que si la situación continúa irán a huelga.

Desde FesMC UGT ya se están implementando conflictos colectivos, y ambos sindicatos han advertido que la empresa podría estar provocando un ERE encubierto, según han trasladado los sindicatos por nota de prensa.

Desde los sindicatos han asegurado que la empresa, que en la actualidad cuenta con 540 trabajadores y trabajadoras, está despidiendo a personas con casi 20 años de antigüedad sin causa justificada para sustituirlas por contratos de ETTs.

Además, han advertido que la plantilla está siendo objeto de expedientes disciplinarios y sanciones de suspensión de empleo y sueldo tras realizar paradas justificadas debido a las temperaturas extremas de frio en el almacén.

"Trabajadores y trabajadoras que han estado trabajando duro durante 20 años para Leroy Merlín, cargando puertas mamparas, sacos de cemento y encimeras, lo que en muchos casos nos ha provocado problemas musculoesqueléticos. Hoy estanos aquí para decir a la dirección que basta de sanciones injustas, basta de despidos arbitrarios y basta de atemorizar a la plantilla", han proclamado durante la concentración.

UGT y CCOO han argumentado que el convenio premia la antigüedad, y despedir a mayores de 50 años es la forma que tienen estas empresas de sanear sus cuentas.

"Creemos que esto se está convirtiendo en un despido colectivo encubierto y vamos a estar muy atentos para denunciar, implementar conflictos colectivos como ya estamos haciendo, y llegar hasta el final. Estamos planteando incluso ir a huelga porque esto no se puede consentir", han advertido.