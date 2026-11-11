CCOO y UGT cifran en un 60% el seguimiento en C-LM con alta participación en sectores estratégicos de la región

Marcha en Toledo con motivo de la huelga general - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla-La Mancha han cifrando en un 60 por ciento el seguimiento de la huelga general de este miércoles, tildándola de "éxito" y destacando que ha recogido una "importantísima" participación en sectores estratégicos de la región, augurando que las manifestaciones de esta tarde serán masivas.

Sus secretarios generales, Javier Ortega, de CCOO y Lola Alcónez, de UGT, han encabezado la concentración en la Plaza de Zocodover y posterior marcha hasta la Plaza del Ayuntamiento de Toledo, que han secundado cientos de personas.

Mejores salarios y unos precios justos han sido las principales consignas de los sindicatos, que han reclamado "un reparto equitativo de la riqueza que permita a la clase trabajadora tener acceso a una vivienda digna".

Alcónez ha señalado que en el arranque de esta jornada se ha recogido "un dato extraordinario", sin "nada destacable que haya empañado" su desarrollo, aunque "en algunas zonas de la región en algunos polígonos, ha habido exceso de recelo de la Policía" en algunas empresas con algunos piquetes informativos.

Esta jornada "está siendo un éxito en Castilla La Mancha", tal y como ha afirmado Ortega, que ya era "un éxito antes de que empezara", al lograr poner "en el debate público" estas reivindicaciones.

Ha apelado al empresariado de la región por su "falta de cultura democrática", ya que "la huelga es un derecho democrático que se ejerce de manera absolutamente pacífica".

POR SECTORES

Ortega ha destacado el seguimiento en la industria cárnica de Castilla-La Mancha, que ya lleva tres días de huelga "ejemplar", por lo que ha pedido a la patronal que es "el momento de parar y tomar una decisión que beneficie las personas trabajadoras", seguida de una respuesta positiva para ellos.

En la provincia de Guadalajara en el Corredor del Henares en las industrias logísticas la participación roza el 70%. Seguimiento significativo en empresas de la industria de la alimentación, como Mahou o Bimbo o empresas del Polígono Campollano en Almansa (Albacete) en el sector del calzado, ha citado Ortega.

En Toledo, en empresas como Icsa el seguimiento ha sido del 94% y en Aya, del 91%, tal y como ha precisado la secretaria provincial de UGT en Toledo, Silvia López.

En Gesmat, empresa encargada de la recogida de residuos a nivel provincial en Toledo y que cuenta con más de 500 trabajadores, "no ha salido ni un solo camión en la noche a recoger la basura, por la participación masiva de los trabajadores".

Empresas como Secaderos de Almaguer en la zona de La Mancha con más de 500 trabajadores, "también ha paralizado completamente", y en el parque logístico de Illescas "han conseguido una participación masiva".

DENUNCIAS

De su lado, el secretario provincial de CCOO en Toledo, Federico Pérez, ha denunciado el "incumplimiento por parte de distintas administraciones" que han requerido información "presionando a sus trabajadores, consultándoles si iban a ejercer su legítimo derecho de huelga" en días anteriores.

Pérez ha citado al Ayuntamiento de Torrijos o distintas delegaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además, ha denunciado "casos de esquirolaje organizativo", con empresas que han utilizado a ETT para suplir a trabajadores que "están ejerciendo su legítimo derecho de huelga", "una absoluta barbaridad que en el siglo XXI, que se siga vulnerando un derecho fundamental".

CCOO Toledo va a presentar la denuncia pertinente a la Inspección de Trabajo y las demandas pertinentes en el Juzgado de lo Social "para acabar con esta lacra empresarial, que lo único que hacen es vulnerar y atacar los derechos de los trabajadores".