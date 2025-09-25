CCOO y UGT convocan paros parciales en centros de trabajo el 15 de octubre para "exigir el fin del genocidio en Gaza"

ALBACETE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha avanzado este jueves desde Albacete que su formación, junto a la Unión General de Trabajadores, van a convocar movilizaciones en todos los centros de trabajo para el próximo 15 de octubre, "para exigir el fin de la masacre, del genocidio que se está cometiendo en Gaza, que se está cometiendo contra el pueblo palestino".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios, donde ha enfatizado que la intención es poner encima de la mesa "el rechazo del mundo del trabajo, que creo que es compartido con el conjunto de la sociedad, a lo que es una matanza, a lo que es un hito de la historia, que va a pasar a la historia dentro de las grandes infamias que se han cometido".

"En Palestina lo que se está produciendo es una recomposición del poder de los países en Oriente Medio e Israel está actuando con el absoluto beneplácito de Estados Unidos con la intención de exterminar o desplazar al conjunto de la población palestina", ha alertado.

Con esta motivación "y desde el mundo del trabajo, desde esta jornada de lucha en los campos de trabajo, que se va a concretar, además, en un paro parcial".

"Vamos a formar parte de esta denuncia que ha tomado ya expresiones sociales en España, en la Vuelta a España y en numerosas manifestaciones, porque esto hay que pararlo", ha zanjado.