CCOO y UGT denuncian ante la Guardia Civil "vulneración de la libertad sindical" en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey

Torrejón del Rey (Guadalajara) - JCCM

GUADALAJARA 25 May. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han denunciado ante la Guardia Civil los hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey después de que la alcaldesa, Belén Manzano Saguar, "impidiera" --según los sindicatos-- la entrada a las asesoras sindicales de CCOO y UGT que iban a asistir a una reunión convocada por el propio consistorio.

Según los sindicatos, la asistencia de ambas representantes sindicales había sido comunicada previamente al Ayuntamiento por parte de los delegados de personal, "pese a lo cual se les negó el acceso, vulnerando derechos fundamentales reconocidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical".

Desde CCOO y UGT denuncian que la actuación del equipo de Gobierno responde a "una estrategia continuada de hostigamiento" y "ninguneo" hacia la representación legal de las personas trabajadoras.

Los sindicatos consideran que la intención del Ayuntamiento era "impedir deliberadamente" la presencia de asesoramiento sindical, para evitar que se pudiera rebatir, contestar o manifestar opiniones contrarias a las posiciones defendidas por el equipo de Gobierno, además de continuar "desacreditando y tratando de difamar" el trabajo sindical desarrollado dentro del consistorio.

CCOO y UGT recuerdan que el derecho de los representantes de los trabajadores a acudir acompañados de asesores sindicales forma parte de las garantías básicas de libertad sindical y negociación colectiva.

Por ello, además de la denuncia presentada hoy ante la Guardia Civil, ambos sindicatos anuncian que trasladarán estos hechos a la Inspección de Trabajo y que interpondrán las correspondientes acciones judiciales ante el Juzgado de lo Social por la vulneración de derechos fundamentales.

Estos hechos se suman a la situación denunciada recientemente por UGT y CCOO, donde ambas organizaciones ya alertaban públicamente de la falta de transparencia del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, del bloqueo a la negociación colectiva, de la negativa a facilitar documentación obligatoria a la representación sindical y de los reiterados intentos de limitar la actividad sindical dentro del consistorio.

Desde CCOO y UGT advierten de que no van a permitir que se normalicen prácticas "antisindicales y autoritarias" dentro de una administración pública y aseguran que continuarán denunciando por todas las vías legales, sindicales y públicas las actuaciones que califican de "mafiosas" por parte del Ayuntamiento de Torrejón del Rey. Los sindicatos exigen a la alcaldesa y al equipo de Gobierno que cesen inmediatamente en su actitud contra la representación de los trabajadores y respeten los derechos fundamentales recogidos en la legislación vigente.