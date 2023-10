CCOO ve "indignantes" las palabras de Arribas sobre Plan de Empleo y critica que pida que "les den las paguitas a ellos"

TOLEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO-Toledo, Federico Pérez, ha expresado "la preocupación y la indignación" del sindicato ante el discurso "populista, embustero y tóxico" lanzado este martes por el presidente de la patronal provincial Fedeto, Javier de Antonio Arribas.

De esta manera ha contestado Pérez a las declaraciones de Arribas, que este martes, hablando sobre el Plan de Empleo puesto en marcha en la Comunidad Autónoma, señalaba que a su juicio es "mucho más útil que esas ayudas que sirven para contratar a gente" se dirigieran al mundo empresarial más que a un "gasto público puro y duro", ya que a los empresarios les "salvan" de las necesidades de contratación que tienen "y que el mercado no está cumpliendo".

"Nos quejamos de que cuando se oferta trabajo, la gente no acude al trabajo" y eso es porque en algunos casos "hay gente que está subvencionada que decide no trabajar" porque a veces tiene salarios, que son los que los empresarios pueden pagar, que no le satisfacen y "prefiere estar mantenida a seguir trabajando". "Yo lo lamento mucho", ha reconocido el presidente de Fedeto, que ha argumentado que muchas asociaciones y sectores les comunican que eso es lo que está pasando en la actualidad.

"La patronal toledana vuelve a caer en el discurso de la extrema derecha, el discurso populista de las paguitas, el de los subvencionados, para pedir a continuación que las paguitas se las den a ellos. Es increíble la hipocresía" de Arribas, ha lamentado el secretario general de CCOO-Toledo, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

"Nos preocupan estas declaraciones del presidente de la Fedeto, que además hace un flaco favor a sus asociados, porque no es verdad que en nuestra provincia haya un problema de cobertura de puestos de trabajo. Las empresas que pagan correctamente, que respetan los salarios y las jornadas del convenio, que ofrecen unas condiciones laborales y un trato digno a sus trabajadores, no tienen problemas de contratación", ha advertido Pérez.

El secretario general de CCOO-Toledo ha apuntado que los agentes sociales tienen la misión constitucional de "defender los intereses que nos son propios", pero en cambio, ha aseverado, Arribas "no está defendiendo los intereses propios del empresariado toledano, sino exclusivamente los intereses de aquellos pocos empresarios que pretenden extraer beneficios mediante la explotación de sus trabajadores".

"Las empresas que tienen problemas para encontrar trabajadores son las de siempre: las que imponen jornadas ilegales de 12 horas, 'media jornada', que como reconoció el presidente de los hosteleros llevan haciendo 'toda la vida'", ha recordado. "Las que se tiran dos y tres meses sin pagar las nóminas a sus empleados, a los que además les imponen guardias de 24 horas al día durante una o dos semanas consecutivas, como está ocurriendo en Ambulancias TMS, cuya plantilla está huelga", ha abundado

En este sentido, ha insistido en que "las empresas que tienen problemas para encontrar personal son las ponen en riesgo la salud y la vida de sus trabajadores, porque la gente tiene la mala costumbre de no querer matarse al caerse de un tejado por no tener arnés y perder una mano porque los sistemas de seguridad de la maquinaria estén manipulados para producir más, casos reales de estos últimos meses en nuestra provincia, que tiene el deleznable deshonor de estar a la cabeza en siniestralidad laboral de todo el país".

"Las que llevan años con los salarios congelados y pretenden mantenerlos así unos cuantos años más, como está ocurriendo con el convenio de Panaderías de Toledo, cuyos trabajadores acumulan ya una pérdida de poder adquisitivo de 15 puntos mientras su patronal bloquea la negociación colectiva con ofrecimientos mezquinos al tiempo que se quejan, estos sí, de que no encuentran trabajadores y de que los que tienen están deseando marcharse y de hecho se van en cuanto pueden", ha insistido.

"Porque afortunadamente la situación económica del país ha mejorado y las personas pueden elegir a qué trabajo acudir. Porque estar en desempleo no obliga a los trabajadores a aceptar condiciones de trabajo ilegales, indignas e inseguras", ha recalcado Pérez.

"Solo a modo de ejemplo: desde CCOO hemos regularizado en los últimos tiempos a más de 1.200 personas que estaban contratadas en fraude de ley. Lo que es un fiel reflejo, por un lado, del ingente trabajo que lleva a cabo diariamente este sindicato y, por otro, de las condiciones vergonzosas e irregulares en que han proliferado empresarios sin escrúpulos cuyos intereses son, al parecer, los que el señor De Antonio quiere defender", ha concluido.