Cecam pone en marcha una encuesta regional sobre absentismo laboral dirigida a empresas y autónomos

Asamblea general de Cecam. - CECAM

TOLEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, Cecam CEOE-Cepyme Castilla-La Mancha, junto con las organizaciones empresariales provinciales FEDA, Fecir, CEOE-Cepyme Cuenca, CEOE-Cepyme Guadalajara y Fedeto, ha puesto en marcha una encuesta regional sobre absentismo laboral dirigida a empresas y autónomos con trabajadores por cuenta ajena de la región, con el objetivo de conocer de primera mano el alcance real de esta problemática y sus consecuencias sobre la actividad empresarial.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las actuaciones impulsadas por el Observatorio Regional del Absentismo, promovido por Cecam como herramienta de análisis y seguimiento de una cuestión estructural que preocupa cada vez más al tejido empresarial de Castilla-La Mancha, ha informado la patronal en un comunicado.

A través de este Observatorio, la Confederación regional pretende recopilar información objetiva y rigurosa que permita trasladar a las administraciones públicas, agentes sociales y a la sociedad en general la dimensión real de este fenómeno y sus efectos sobre la competitividad empresarial.

El incremento de las ausencias al trabajo se ha configurado actualmente como uno de los principales problemas dentro de las empresas, debido no solo al importante coste económico que generan, sino también a las consecuencias operativas, organizativas y de pérdida de eficiencia y competitividad que provocan en las compañías frente a otros países de nuestro entorno, cuyos índices de absentismo son considerablemente inferiores.

Los datos reflejan la dimensión creciente de esta problemática. Desde 2015, el número de procesos iniciados por Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) se ha incrementado un 121%; la incidencia media ha aumentado un 77,37%; y el coste total asociado ha crecido un 186%, alcanzando los 30.000 millones de euros, de los que aproximadamente 15.000 millones son asumidos directamente por las empresas.

Asimismo, actualmente más de 1,5 millones de trabajadores no acuden diariamente a su puesto de trabajo, lo que supone un incremento del 119% respecto al año 2015.

Desde Cecam y las cinco organizaciones empresariales provinciales consideran necesario profundizar en el conocimiento de los factores que están detrás de estas ausencias, con el fin de analizar esta realidad en profundidad y poder plantear actuaciones y medidas que contribuyan a paliar una situación que afecta directamente a la productividad y competitividad de las empresas castellanomanchegas.

Con los resultados obtenidos a través de esta encuesta, Cecam elaborará el primer informe regional sobre absentismo laboral, que permitirá disponer de una radiografía real de la situación en Castilla-La Mancha y servirá de base para proponer medidas orientadas a reducir este tipo de situaciones y minimizar su impacto sobre las empresas.