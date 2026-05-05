Cecam valora el descenso pero advierto de los retos estructurales que afectan al empleo

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TOLEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam CEOE-Cepyme Castilla-La Mancha), ha valorado los datos de paro correspondientes al mes de abril de 2026, destacando el descenso registrado en las listas de desempleo, con 2.375 personas menos, en un contexto marcado por la celebración de la Semana Santa.

En un comunicado, Cecam ha subrayado que este comportamiento positivo del empleo responde, en gran medida, a un factor coyuntural, como es el impulso de la actividad en el sector servicios durante este periodo.

De hecho, según ha destacado, más de 1.700 personas han salido de las listas del paro en este sector, siendo el principal motor de la reducción, aunque todos los sectores han contribuido a esta evolución favorable. No obstante, la Confederación regional pone el acento en la necesidad de analizar la tendencia a medio plazo.

En este sentido, Cecam destaca que los datos interanuales reflejan una evolución positiva, con una reducción del paro del 7,97% en los últimos 12 meses, un dato que mejora el registrado en 2025 y que, además, se sitúa por encima de la media nacional.

Pese a esta evolución favorable, Cecam advierte de la existencia de "problemas estructurales" que afectan al mercado laboral tanto en Castilla-La Mancha como en el conjunto de España. En particular, la Confederación señala la elevada carga fiscal asociada a la contratación, tal y como ha puesto de manifiesto la OCDE.

Según este organismo, el 41,4% de los costes laborales que asumen las empresas no se destinan directamente al trabajador, sino que corresponden a impuestos, tributos y cotizaciones sociales, lo que supone un freno a la contratación y, al mismo tiempo, limita el poder adquisitivo de los empleados.

Asimismo, Cecam vuelve a alertar sobre el problema del absentismo laboral, una cuestión que también ha sido señalada por la OCDE. España se sitúa actualmente como el tercer país con mayor volumen de bajas laborales, solo por detrás de Noruega y Finlandia, una situación que contrasta con la de hace una década, cuando el país se encontraba por debajo de la media de este indicador.

Ante este escenario, la Confederación regional insiste en la necesidad de adoptar medidas que permitan abordar estos desafíos estructurales. "Es imprescindible tomar cartas en el asunto para garantizar un mercado laboral más competitivo, eficiente y sostenible", señala el secretario general de Cecam, Mario Fernández.