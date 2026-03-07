El CEIP 'Gloria Fuertes' de Villanueva de la Torre gana el premio del Consejo de Cooperación Bibliotecaria

El Gobierno regional felicita al CEIP 'Gloria Fuertes' de Villanueva de la Torre por su proyecto innovador en la bibliot - JCCM

Toledo acogerá en 2027 las III Jornadas de Bibliotecas Especializadas

GUADALAJARA/TOLEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha felicitado al CEIP 'Gloria Fuertes' de Villanueva de la Torre, municipio de la provincia de Guadalajara, por ganar el premio del Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB) por su proyecto innovador en la biblioteca escolar.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha acompañado a la comitiva de este centro en la recogida de su premio, que ha tenido lugar durante el transcurso del Consejo de Cooperación Bibliotecaria que se ha celebrado esta semana en la ciudad autónoma de Melilla, ha informado la Junta en nota de prensa.

Carmen Teresa Olmedo ha destacado que 'Un viaje a la Alcarria 75 años después' es un proyecto innovador que va en consonancia con los objetivos que se impulsan desde las comunidades autónomas junto al Ministerio de Cultura.

La viceconsejera de Cultura y Deportes ha resaltado que Castilla-La Mancha trabaja activamente con las bibliotecas y que, fruto de ese compromiso, Toledo acogerá en el próximo mes de septiembre la Jornada técnica sobre depósito legal digital y archivado web, organizada por la Biblioteca de Castilla-La Mancha y la Biblioteca Nacional de España.

Además, ha avanzado que las III Jornadas de Bibliotecas Especializadas, en 2027, se celebrarán también en Toledo, lo que permitirá visibilizar y hacer partícipes a los profesionales de estas bibliotecas y contribuirá a la accesibilidad de las bibliotecas especializadas y al desarrollo profesional de su personal bibliotecario, promoviendo y visibilizando un encuentro profesional global y los temas tratados en el mismo.

El Consejo de Cooperación Bibliotecaria es el órgano que canaliza la cooperación bibliotecaria entre las administraciones públicas y entre sus funciones destaca elaborar planes específicos para favorecer y promover el desarrollo y la mejora de las condiciones de las bibliotecas y sus servicios; promover y fomentar el intercambio y la formación profesional en el ámbito bibliotecario e informar preceptivamente las disposiciones legales y reglamentarias que afecten a las bibliotecas españolas en conjunto.

En el pleno del Consejo están representadas todas las administraciones públicas titulares y con competencias sobre bibliotecas, además de entidades privadas de especial relevancia en este campo. El pleno analiza todas aquellas cuestiones relacionadas con las bibliotecas para las cuales sea necesaria la cooperación. Además, si esas cuestiones son de especial relevancia las traslada a la Conferencia Sectorial de Cultura.