El Centro Belén de Cáritas en Guadalajara afronta su primer aniversario con lista de espera de más de 100 personas

GUADALAJARA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha visitado el Centro Belén de Cáritas en Guadalajara, un recurso de acogida para familias con menores en situación de exclusión residencial que ha afrontado su primer aniversario con los seis apartamentos ocupados y una lista de espera que ha superado el centenar de personas.

Durante la visita, García Torijano ha destacado la importancia de este recurso dentro de la red regional de atención social y lo ha situado como un proyecto de referencia en Castilla-La Mancha en la lucha contra el sinhogarismo familiar. El centro, gestionado por Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara, ha atendido actualmente a seis familias de distintas nacionalidades, en las que conviven un total de 19 menores.

La directora de Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara, María José Bustos, ha explicado que el Centro Belén se ha concebido como un recurso de tránsito que ofrece no solo alojamiento temporal, sino un acompañamiento integral y personalizado. En este sentido, ha señalado que la vivienda es el punto de partida para garantizar otros derechos básicos como el empleo, la escolarización de los menores o el acceso a la sanidad.

Según ha detallado, el trabajo con las familias se ha desarrollado respetando sus tiempos y trayectorias, con apoyo en la búsqueda de empleo, la regularización administrativa, el acceso a servicios educativos y sanitarios y el fortalecimiento de la autonomía personal. La estancia en el recurso se ha planteado con una duración aproximada de un año y sin coste para las familias, con el objetivo de facilitar su acceso posterior a una vivienda estable.

La consejera ha puesto en valor el modelo de colaboración entre las administraciones públicas y el tercer sector y ha recordado que el Centro Belén ha contado con una financiación específica de 135.000 euros para el año 2026, procedente de la convocatoria del IRPF. Esta dotación se ha enmarcado en una inversión regional de 3,2 millones de euros destinada a 52 proyectos de Cáritas en Castilla-La Mancha, de los que más de un millón se ha destinado a iniciativas desarrolladas en la provincia de Guadalajara.

García Torijano ha situado este recurso dentro de la Estrategia de Sinhogarismo de Castilla-La Mancha 2025-2030, cuyo objetivo ha sido reducir en un 50% el número de personas sin hogar en la región. Actualmente, ha indicado, se han registrado 392 personas sin hogar en la comunidad autónoma, atendidas a través de una red compuesta por 54 recursos y 483 plazas, siendo el Centro Belén el único dispositivo específico dirigido a familias con menores a cargo.

Por último, la consejera ha subrayado que proyectos como este han permitido evitar la separación de menores de sus familias por falta de recursos económicos y han ofrecido itinerarios de inserción social y laboral que facilitan la recuperación de la autonomía familiar.