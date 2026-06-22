El Centro Regional del Folclore de Ciudad Real abrirá a principios de año tras resolver los últimos trámites técnicos

Centro Regional del Folclore de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional del Folclore, de la Música y de la Cultura Tradicional de Castilla-La Mancha, ubicado en el edificio de La Ferroviaria de Ciudad Real, podría entrar en funcionamiento a principios del próximo año, una vez finalizadas las obras de rehabilitación del inmueble y pendientes todavía los últimos trámites técnicos, administrativos y de equipamiento.

Así lo ha anunciado este lunes el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, a preguntas de los medios, donde ha explicado que la apertura del centro no depende ya de la obra principal, sino de cuestiones posteriores necesarias para poner en marcha el recurso.

Caballero ha señalado que todavía queda por resolver una "cuestión técnica" que confía en que pueda quedar solucionada esta misma semana y que podría obligar a realizar algún corte en la ronda donde se encuentra el edificio.

A partir de ahí, según ha indicado, deberá completarse el proceso de licitación del equipamiento.

El vicepresidente segundo también ha avanzado que este martes se publicará en el Portal de la Junta la creación administrativa del centro, un paso necesario para dar forma a la estructura del recurso y definir tanto el continente como el contenido de un espacio que hasta ahora no existía como tal dentro de la organización autonómica.

La Ferroviaria, un inmueble de casi 2.000 metros cuadrados, ha sido rehabilitada por el Gobierno regional para albergar este centro, llamado a convertirse en el espacio de referencia de Castilla-La Mancha para preservar, fomentar y rescatar el folclore, la música tradicional, la cultura popular y las tradiciones de la comunidad autónoma.

Caballero ha destacado que se trata de un "proyecto importante para Ciudad Real, para la provincia y para el conjunto de Castilla-La Mancha", ya que permitirá concentrar en la capital un recurso regional vinculado a la identidad, los orígenes y la memoria cultural castellanomanchega.

El proyecto del Centro Regional del Folclore ha acumulado distintas fases desde su presentación inicial y ha estado marcado por retrasos, modificaciones de obra y la posterior necesidad de definir el contenido y la dotación del espacio.

Ahora, una vez finalizada la rehabilitación del edificio, la Junta sitúa la apertura en el horizonte de principios del próximo año.

El vicepresidente segundo ha enmarcado esta actuación en las inversiones que el Gobierno regional está realizando en Ciudad Real y ha defendido que el Ejecutivo autonómico sigue cumpliendo compromisos en la capital "sin mirar el color político" del Ayuntamiento.

CIUDAD ADMINISTRATIVA

En este sentido, Caballero también se ha referido al traslado a la ciudad administrativa de Ciudad Real, levantada sobre el antiguo hospital del Carmen para concentrar en un mismo edificio buena parte de los servicios provinciales de la Junta que ahora se prestan desde distintas sedes.

El vicepresidente segundo ha explicado que el traslado se desarrollará a lo largo del mes de julio y que, a partir de agosto, los servicios estarán ya en condiciones de prestarse desde las nuevas dependencias.

Para ello, la Junta pondrá en marcha una campaña informativa con el objetivo de que la ciudadanía conozca qué oficinas cambian de ubicación en cada momento y evitar desplazamientos innecesarios.

Caballero ha defendido que esta actuación, con una inversión de unos 35 millones de euros y más de 24.000 metros cuadrados, busca mejorar la atención presencial, ordenar los servicios administrativos y ofrecer mejores condiciones tanto a los ciudadanos como a los empleados públicos.