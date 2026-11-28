Archivo - Dibujo del concurso del 112 - JCCM - Archivo

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado la XV edición del concurso de dibujo escolar del 112 destinado al alumnado del tercer ciclo, es decir, 5º y 6º curso, de todos los colegios de Educación Primaria de Castilla-La Mancha. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 26 de enero.

Según informa el Ejecutivo autonómico, ya se han publicado las bases de este XV Concurso de Dibujo Escolar en las que se especifica que el certamen va dirigido al alumnado que cursa 5º y 6º de Educación Primaria, el cual podrá realizar sus trabajos bajo el lema 'Qué es para ti el 112'.

Las bases pueden consultarse en el enlace de la página web del Servicio de Emergencias 1-1-2: https://112.castillalamancha.es/112/participacion-ciudadana/...

Los proyectos deberán incluir un dibujo y una frase explicativa, con la que deberán dar respuesta al tema propuesto en el concurso. Aunque el trabajo es individual, se presentará de manera conjunta por aulas, pudiendo entregar cada clase todos aquellos dibujos que se realicen, sin limitación de número.

Los dibujos se pueden realizar utilizando cualquier técnica, pero siempre en un formato de tamaño máximo DIN A4. Todos los trabajos serán enviados en formato digital (escaneados) al correo 112@jccm.es antes de las 14.00 horas del 26 de enero, momento en el que finalizará el plazo de presentación de los dibujos que opten al concurso.

El ganador del concurso podrá disfrutar, junto con el resto de su clase y su colegio, de la visita que el vehículo de comunicaciones de la Dirección General de Protección Ciudadana y técnicos del Servicio de Emergencias 112, harán a este centro educativo.

En la pasada edición del concurso la ganadora fue Alicia Rodríguez de Vera, alumna de 5º curso del Colegio 'Río Henares' de Guadalajara.

Este concurso, que persigue dar a conocer entre los niños de la región la utilidad del teléfono único de emergencias y la importancia de hacer un buen uso del mismo, esta organizado con motivo de la celebración en toda la Unión Europea, el día 11 de febrero, del Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias.

"La difusión del Teléfono Único de Emergencias entre toda la población es una labor fundamental, dado que conocerlo y utilizarlo adecuadamente ayuda a salvar vidas, pues hay que tener en cuenta que se coordinan las actuaciones de todos aquellos grupos que pueden intervenir en una situación de urgencia o emergencia desde un único centro. Esta tarea de difusión se hace aún más importante cuando hablamos del público infantil, debido a su vulnerabilidad", destacan desde el Ejecutivo.