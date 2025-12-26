Centros privados de infantil de Guadalajara lamentan que el Ayuntamiento no haya convocado ayudas este año

Cartel de ACEI. - ACEI

GUADALAJARA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil de Guadalajara, integrada en CEOE-Cepyme Guadalajara, ha lamentado que durante el año 2025 el Ayuntamiento de Guadalajara no ha convocado las ayudas municipales destinadas a los centros privados de educación infantil de la capital "a pesar de tratarse de una subvención comprometida previamente por el concejal de Infancia en una reunión mantenida en el mes de febrero del presente año".

Estas ayudas, dotadas con una cuantía de 50.000 euros, estaban presupuestadas y venían concediéndose de manera continuada en ejercicios anteriores. Sin embargo, señalan, el Consistorio ha alegado "motivos legales" para no proceder a su convocatoria, sin que se haya planteado ninguna alternativa que permitiera dar salida a dichos fondos, como sí se ha hecho en otros sectores municipales, según ha informado la asociación en nota de prensa.

Esta circunstancia evidencia una "clara falta de voluntad política" para mantener unas ayudas "fundamentales" para el sector, señalan. "Históricamente, estas subvenciones han supuesto un apoyo esencial para los centros privados de educación infantil, contribuyendo de manera directa a la calidad educativa, a la estabilidad de los proyectos pedagógicos y al mantenimiento del empleo, mayoritariamente femenino, en un sector clave para la conciliación familiar y laboral en la ciudad", apuntan desde la asociación, añadiendo que, asimismo, estas ayudas repercuten positivamente en las familias, facilitando el acceso a plazas de educación infantil.

En este sentido, comentan que, si bien las familias han recibido ayudas directas, estas no han cubierto la totalidad de las solicitudes, "dejando a numerosas familias sin posibilidad de acceder a los servicios que prestan estos centros".

Desde la Asociación se lamenta "profundamente" esta decisión, que genera "una situación de incertidumbre e inseguridad" entre los centros afectados, "especialmente tras el compromiso adquirido por el Ayuntamiento".

"Esta situación compromete la viabilidad económica de muchas escuelas infantiles, en un contexto ya marcado por el incremento de los costes de funcionamiento y la necesidad de seguir ofreciendo un servicio educativo de calidad. Además, pone de manifiesto el desinterés del Consistorio hacia un sector esencial que, año tras año, ve cómo se reduce el número de centros y de plazas disponibles para las familias de Guadalajara", critican.

La Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil de Guadalajara solicita al Ayuntamiento que "reconsidere esta decisión y restablezca la convocatoria de ayudas, manteniendo el compromiso que venía demostrando con la educación infantil y con los profesionales que trabajan diariamente en este ámbito".

Asimismo, se denuncia la "falta de información" por parte del Ayuntamiento sobre el futuro de estas ayudas de cara a 2026, sin que se haya aclarado si se mantendrán ni si se incorporarán los 50.000 euros presupuestados y no ejecutados en 2025.

En paralelo, se considera "imprescindible" aumentar las ayudas a las familias para dar respuesta a la totalidad de las solicitudes y garantizar el acceso a los servicios de los centros privados de educación infantil.

Por todo ello, la Asociación quiere poner de manifiesto el "abandono y la falta de respuesta, tanto a nivel político como institucional", del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara hacia el sector de la educación infantil privada y, en consecuencia, hacia las familias usuarias de estos servicios.

No obstante, la Asociación reitera su disposición a "mantener un diálogo constructivo" con el Ayuntamiento que "permita buscar soluciones y apoyar de forma efectiva a un sector clave para el desarrollo educativo y social de la ciudad".