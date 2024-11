El CEO de Gilmar analiza la situación del sector inmobiliario en un nuevo encuentro del Club Conecta

TOLEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jesús Gil, Consejero Delegado de la inmobiliaria Gilmar, ha sido el protagonista este jueves de una nueva edición de los encuentros del Club Conecta, asociación de periodistas castellanomanchegos residentes en Madrid.

El directivo ha abordado en un almuerzo de trabajo la situación del sector inmobiliario, así como los retos y oportunidades de la Castilla-La Mancha, de donde son originarios gran parte de su familia.

Durante el encuentro, Gil ha repasado asuntos como el problema de la vivienda o la despoblación, sugiriendo que iniciativas como la que él promociona --'Vente a vivir a un pueblo'-- pueden ser una alternativa ante la falta de vivienda asequible en las grandes ciudades, en especial para los jóvenes que pueden teletrabajar o aprovechar oportunidades que surgen en zonas rurales.

Jesús Gil se une así a una larga lista de protagonistas que han pasado por el foro del Club Conecta en una reunión que ha contado con una veintena de periodistas de todos los ámbitos junto a responsables de comunicación de grandes empresas.

EL CLUB CONECTA

El Club Conecta reúne ya a más de 90 periodistas y comunicadores de Castilla-La Mancha en Madrid para poner de relieve el patrimonio cultural, social y económico de la región. Este club, entre cuyos miembros figuran seis directores de periódicos y periodistas de los más importantes medios nacionales y regionales, así como directores de comunicación de grandes compañías y consultoras, continúa así con sus foros, en los que mantendrá encuentros con las principales figuras políticas, empresariales, culturales y sociales de Castilla-La Mancha.

En los Foros Club Conecta han pasado representantes institucionales y directivos como Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda (madrina de la Asociación), José Luis Escrivá, exministro de Transformación Digital y ahora gobernador del Banco de España; Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla La Mancha; Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla La Mancha; Milagros Tolón, delegada del Gobierno de Castilla La Mancha; Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha; Carlos Velázquez, alcalde de Toledo; María Dolores de Cospedal, ex presidenta de CLM y ex ministra de Defensa; Eva María Masías, ex alcaldesa de Ciudad Real; Tita García, ex alcaldesa de Talavera de la Reina; Beatriz Corredor, Presidenta de Redeia; Miguel Ángel Panduro, Consejero Delegado de Hispasat; Juan Ignacio de Mesa, presidente de la Empresa Familiar de CLM, Carlos Bonilla, presidente del Consejo Regulador de la DO La Mancha o Concepción Cedillo, presidenta de la Diputación de Toledo.

Asimismo, la asociación organiza sus Diálogos Club Conecta para analizar cuestiones concretas, como la formación universitaria y el trabajo del futuro, con el patrocinio de la Universidad de Castilla-La Mancha o sobre los retos de las ciudades castellanomanchegas, con la participación de los alcaldes de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara y el patrocinio de Aqualia, Iberdrola y la Fundación La Caixa.

La Asociación Club Conecta además de periodistas incorpora como socios a directores de Comunicación castellanomanchegos, que representan a empresas y organizaciones como Aqualia, Atresmedia, Banco Sabadell, Banco Santander, BCW, Moeve, Dédalo, Gilead, Gilmar, Iberdrola, Instituto de Empresa Familiar, Kreab, Sacyr, o Seopan, entre otras.