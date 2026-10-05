CEOE-Cepyme inaugura en Guadalajara su nueva sede con una apuesta común por el diálogo y el apoyo empresarial

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, inaugura la sede central y centro de formación y negocios de CEOE-CEPYME Guadalajara. - JCCM

GUADALAJARA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Provincial de Empresarios de Guadalajara (CEOE-Cepyme) ha inaugurado este lunes sus nuevas instalaciones y su centro de formación y negocios en la avenida de Aguas Vivas, un espacio que nace con la vocación de convertirse en punto de encuentro para las empresas, generar oportunidades y establecer nuevas alianzas.

El acto ha contado con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha descubierto la placa conmemorativa de la inauguración, además de representantes de las distintas administraciones y del tejido empresarial.

La presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, María Soledad García, ha destacado que estas nuevas oficinas y el centro de formación y negocios pretenden ser "un punto de encuentro" para generar oportunidades y establecer nuevas alianzas, y ha defendido que cuando las empresas ponen en común conocimiento, experiencia y recursos "todos avanzamos". También ha reivindicado el diálogo social y ha reclamado alejarse de "ruidos", "polarización" y "mensajes populistas".

Por su parte, García-Page ha señalado que ha cambiado "mucho" el tejido económico y empresarial de Guadalajara y se ha referido a Guadalajara como "una de las provincias más potentes que hay ahora en España, que aparece con bombilla encendida en los mapas de Europa", a la par que ha puesto en valor una economía en la que se ha especializado una parte importante de la industria pero que, al mismo tiempo, permanece abierta a nuevas oportunidades y actividades.

García-Page ha valorado en este contexto la contribución de CEOE-Cepyme Guadalajara al desarrollo empresarial de la provincia, así como su apuesta por la formación y por ofrecer servicios al tejido productivo. Una labor que la organización empresarial refuerza ahora con su nueva sede central y Centro de Formación y Negocios, concebidos como un nuevo espacio al servicio de empresas, personas emprendedoras y profesionales de la provincia, ha subrayado.

El presidente regional ha calificado de "magníficas" las nuevas instalaciones y ha señalado que el centro de formación se plantea como "una entidad prestadora de servicios". En su intervención, ha puesto también el foco en la Formación Profesional y ha afirmado que está "muy contento" de cómo funciona en la actualidad, destacando el alto porcentaje de la enseñanza dual en este campo.

García-Page ha defendido asimismo el entendimiento entre empresarios, Gobierno y sindicatos y ha señalado que es "absolutamente normal" que se produzca, porque, según ha afirmado, "el oficio de gobernar o lo es para todos o no lo es".

Durante el acto, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha destacado que las nuevas instalaciones permitirán prestar "un mejor servicio" a los empresarios de la provincia y ha reclamado la participación de CEOE en dos asuntos que considera determinantes para Guadalajara: la incorporación de la provincia al mapa de ayudas de la UE junto a Cuenca, Teruel y Soria y la defensa del agua del Tajo y del Sorbe.

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado que desde la llegada del actual Gobierno regional se han acompañado más de 277 millones de euros a través de incentivos regionales y ha apuntado que cerca de 10.000 personas se han formado en la provincia mediante programas de Formación Profesional.

También han intervenido el presidente de la Diputación, José Luis Vega, quien ha destacado la importancia del diálogo y ha agradecido el trabajo de los pequeños empresarios, al tiempo que ha reiterado el apoyo de la institución provincial mediante convocatorias y ayudas.

En representación del Ayuntamiento, ha tomado la palabra el teniente de alcalde Alfonso Esteban, que ha intervenido debido a que la alcaldesa, Ana Guarinos, se encontraba sin voz, y ha felicitado a CEOE-Cepyme por sus nuevas instalaciones, unas dependencias que permitirán seguir formando a profesionales y empresarios.