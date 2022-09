La cerámica de Talavera contará con su propia marca registrada

El emblemático Teatro Palenque luce cuatro murales temáticos de cerámica, donados por una vecina de la ciudad

TALAVERA DE LA REINA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cerámica de Talavera de la Reina contará con su propia marca comercial registrada, tal y como ha revelado la alcaldesa de la ciudad, Tita García Élez, este miércoles durante la presentación de los nuevos paneles cerámicos del Teatro Palenque.

"Antes de que finalice el año estamos trabajando en algo muy importante que es esa marca comercial de la cerámica de Talavera de la Reina", ha anunciado la alcaldesa durante el acto.

Según ha apuntado la regidora, el objetivo principal de esta medida es salvar la "necesidad de una marca de identidad y, sobre todo, una marca patentada, que cuando te lleves una pieza de cerámica de Talavera, sepas que te estás llevando una pieza única".

"A alguien le puede parecer raro, ¿por qué una marca comercial ahora? Porque sí. Porque la gente no sabe cuándo compra cerámica de Talavera que se está llevando cerámica de Talavera", ha añadido.

Según ha explicado García Élez, su equipo de Gobierno ha sido consciente de las deficiencias en la protección de la cerámica y la artesanía de la ciudad tras su incorporación a la Ruta Europea de la Cerámica, consumada el pasado jueves en la ciudad italiana de Faenza.

"Comprobamos que estamos a la cola de la protección artesana", ha asegurado la primera edil.

De esta forma, con el establecimiento de una marca registrada, el Gobierno municipal aspira a incrementar el nivel de protección de los ceramistas de la ciudad y apoyar su difusión comercial.

"Hemos dado un paso de gigante y con esta patente vamos a hacer que la marca comercial de Talavera recorra todos los rincones", ha declarado en este sentido.

Además, la jefa de Gobierno local ha puesto en valor la necesidad de garantizar que la cerámica sea una alternativa de inversión y empleo en la ciudad.

Según fuentes del Ayuntamiento de Talavera consultadas por Europa Press, el nombre de la marca será anunciado en fechas próximas, junto a un itinerario para su implantación.

Sin embargo, García Élez ya ha adelantado que el diseño de la misma estará a cargo de José Luis Espinosa y del Centro Cerámico Talavera.

EL PALENQUE CON CUATRO NUEVOS MURALES

El emblemático Teatro Palenque ya cuenta con sus cuatro murales temáticos de cerámica, que a partir de ahora adornarán su fachada principal.

Los paneles, donados por la vecina de la ciudad María del Sagrario Martín Rueda, "Yayo", han sido presentados en un acto este miércoles con la participación de la alcaldesa y el concejal de Cultura, Carlos Gil, y el artista responsable de la obra, José Luis Espinosa.

Durante su emotiva intervención, Martín Rueda ha señalado su devoción por el teatro y por la ciudad de Talavera. "Desde hace algún tiempo tenía una pequeña ilusión, un sueño, que hoy se hace realidad", ha indicado la vecina talaverana.

"Por momentos llegué a pensar que no lo llegaría a ver, pero, como soy cabezota, me he empeñado y aquí estoy", ha admitido.

Los cuatro paneles contienen diseños inspirados en la cerámica tradicional talaverana que representan al teatro, la danza, la música y al cine.

Según José Luis Espinosa, la obra ha tratado de combinar la representación con el respeto a la fachada. Además, ha perseguido incorporar el lenguaje cerámico tradicional de Talavera.

"Hemos elegido la serie tricolor, quizá no la más potenciada en el repertorio de estilos cerámicos que se trabajan en Talavera, pero que nos parecía el más adecuado", ha señalado Espinosa en este sentido.

El ceramista ha explicado que, aunque de inspiración tradicional, el diseño ha incorporado recursos visuales como tonalidades para facilitar su visibilidad en la distancia, así como técnicas modernas en su montaje e instalación para hacer más accesible su mantenimiento.

Durante la presentación, la alcaldesa de Talavera ha agradecido la donación a Martín Rueda. "Hoy es un día para ella, que comparte su sueño con la ciudad de Talavera", ha celebrado García Élez.

"Un día especial para ella, pero también para todos y cada uno de nosotros, porque al final con este regalo que Yayo hace a la ciudad, nos está regalando patrimonio en la calle", ha subrayado.

Por su parte, Carlos Gil ha reivindicado la labor del Ayuntamiento y la Comisión Provincial de Patrimonio para integrar el proyecto en la ciudad y en un espacio público.