Cerca de 1.200 deportistas participan este fin de semana en el MAD Fitness Festival de crossfit en Ciudad Real

Presentación del MAD Festival CrossFit. - JCCM

CIUDAD REAL, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las semifinales del MAD Fitness Festival llegan este fin de semana a Ciudad Real con la participación de cerca de 1.200 deportistas para convertir a la ciudad en "capital del mundo del CrossFit".

El evento, que se celebrará desde el viernes hasta el domingo en el Quijote Arena y las instalaciones aledañas de la Ciudad Deportiva de Larache, contará con 400 participantes en la categoría 'Élite' que se disputarán las tres plazas individuales, tanto en masculino como en femenino, y la plaza por equipos para la final mundial que se desarrollará en Estados Unidos.

Junto a ellos, no menos de 800 participantes en la categoría 'Comunidad', según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La presentación del evento ha contado con la participación del concejal de Deportes, Pau Beltrán, junto al director de MAD Events, Alfonso Chamorro, y el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, José Caro.

El edil ha subrayado los importantes beneficios que tendrá para la ciudad la llegada de alrededor de 4.000 personas (entre deportistas, organizadores, técnicos y acompañantes) y la gran repercusión mundial de la transmisión que se va a realizar a través de youtube, tanto en español como en inglés.

Alfonso Chamorro ha avanzado que el MAD Festival será una gran oportunidad para ver a algunos de los mejores atletas del mundo, además de una cita que abre la posibilidad de participar en numerosas actividades gratuitas destinadas a los aficionados al CrossFit y a las personas que empiezan a incorporarse a esta modalidad.

El organizador de la prueba ha recordado que Ciudad Real será este fin de semana la principal referencia mundial del CrossFit con la celebración de una de las únicas dos semifinales disputadas en Europa (la otra se desarrolló en París).

De su lado, el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, ha mostrado el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha al MAD Festival Crossfit, "un evento deportivo de primer nivel que supondrá, además, promoción económica y turística para Ciudad Real y la provincia".

Caro ha mostrado su reconocimiento y el agradecimiento especial al director general de MAD Festival Crossfit por programar un evento como es la semifinal europea en Castilla-La Mancha, "un territorio que ya viene demostrando sobradamente esa capacidad organizativa que tiene para estar a la altura de eventos del máximo nivel"

Ha destacado, asimismo, el momento actual que vive el deporte, ya que "nunca había habido tantas personas practicando deporte en Castilla-La Mancha como hay en estos momentos", por lo que ha agradecido la unidad de todas las administraciones para apoyar un nuevo evento deportivo. "Todos somos necesarios para sostenerlo y fortalecerlo", ha apuntado.

El delegado provincial ha resaltado que el crossfit viene también a sumar, a aportar y abrir un abanico de posibilidades para todas aquellas personas que quieren unirse a la actividad física, "una disciplina que aúna el compromiso personal con la superación y, por supuesto, con la convivencia".