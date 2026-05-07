Cerca de 400 personas protestan frente al Ayuntamiento de Guadalajara contra el aumento de la zona azul

Concentración vecinal contra el aumento de la zona azul en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Ayuntamiento de Guadalajara se ha convertido este jueves por la tarde en el escenario de una protesta ciudadana contra la ampliación de la zona azul prevista para el próximo 18 de mayo y para reclamar, al mismo tiempo, un aumento de plazas de zona roja destinadas a residentes.

La concentración, pacífica y convocada de manera anónima a través de redes sociales y de carteles colocados en numerosos portales de viviendas, ha ido creciendo paulatinamente hasta reunir a unas 400 personas, según distintas estimaciones recogidas entre los asistentes.

La protesta ha arrancado a las 19.30 horas con una presencia todavía discreta de vecinos, aunque con el paso de los minutos la plaza comenzaba a llenarse de ciudadanos indignados por los cambios en la política de estacionamiento de la ciudad.

Durante aproximadamente una hora, los asistentes han coreado consignas contra lo que consideran una estrategia "puramente recaudatoria" por parte del Ayuntamiento. 'Basta de robar', 'Manos arriba, esto es un atraco', 'Más trabajar, menos recaudar' o 'Ayuntamiento escucha, mi sueldo no es tu hucha' han sido algunos de los lemas más repetidos durante la concentración.

También han podido escucharse cánticos como 'Más cordura, menos pintura' --en referencia a la proliferación de señalizaciones de colores en distintas calles-- y el ya reiterado 'No queremos zona azul'.

Entre los asistentes han podido verse algunas caras conocidas vinculadas al PSOE, varios concejales del Ayuntamiento y representantes sindicales, aunque la inmensa mayoría de quienes han acudido eran ciudadanos anónimos que querían expresar su malestar sin identificarse públicamente.

"Nos están quitando las pocas plazas gratuitas que quedaban y obligando a pagar por ir a trabajar", lamenta una vecina del centro, que prefería no revelar su nombre. Otro asistente explicaba que muchos trabajadores que se desplazan diariamente a Madrid "necesitan dejar el coche durante horas y ahora eso supone un gasto imposible de asumir". "No se piensa en quienes vivimos aquí, solo en recaudar", ha criticado.

Las quejas se han centrado especialmente en la transformación de antiguos espacios gratuitos en zonas de pago, así como en la pérdida de plazas para residentes en distintas áreas de la ciudad o a la combinación de uso con los no residentes.

Algunos vecinos han criticado que las nuevas medidas complican todavía más la vida en el centro urbano y obligan a dejar el vehículo cada vez más lejos de sus domicilios.

Pese al tono crítico de las proclamas, la protesta ha transcurrido sin incidentes y en un ambiente marcadamente vecinal. Muchos asistentes han insistido en desvincular la movilización de cualquier partido político y defendido el carácter espontáneo de una convocatoria nacida, aseguran, "del hartazgo de la calle".

La concentración, sin embargo, no había sido comunicada oficialmente. Según confirmó a Europa Press previamente la subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Susana Cabellos, quien señalaba esta misma jornada que en la Subdelegación no constaba registrado ningún aviso formal sobre esta movilización ciudadana.