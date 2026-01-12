Cerca de 60 bodegas se citan el domingo en Tomelloso en la II Galería del Vino y el Salón '100 Imprescindibles de C-LM'

La concejala de Turismo y Promoción Económica de Tomelloso, Rocío Valentín, y Joaquín Parra. - AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO

CIUDAD REAL 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tomelloso va a acoger el próximo domingo, 18 de enero, la II Galería del Vino y el Salón '100 Imprescindibles de Castilla-La Mancha', un evento único en la región, que reunirá vinos de más de 60 bodegas emblemáticas castellanomanchegas, que destacan por su calidad y elaboraciones singulares.

La cita, organizada por el comunicador especializado en vino y director de la guía Wine Up!, Joaquín Parra, con el patrocinio del Ayuntamiento y la Diputación, se celebrará en Salones Mabel de 11.00 a 14.30 horas.

Este evento, que según informa el Consistorio contará con la presencia de la periodista internacional Beth Willard, gran conocedora y defensora del vino español a nivel internacional, ha sido presentada por la concejala de Turismo y Promoción Económica, Rocío Valentín, y Joaquín Parra.

Para Tomelloso, ha dicho la concejala, es un gran honor volver a ser sede de la Galería del Vino, un proyecto que en su segunda edición se consolida y "demuestra que ha venido para quedarse".

Rocío Valentín ha subrayado que este encuentro "encaja perfectamente" con lo Tomelloso es como ciudad, "un territorio de viñedo, de bodegas, de cultura del vino y con un patrimonio ligado a la tierra", una localidad con "identidad que nos hace únicos".

Valentín ha destacado el apoyo a iniciativas como esta, que "permiten proyectar la ciudad más allá de nuestras fronteras y situar a Tomelloso en el mapa del vino, del turismo y de la excelencia", agradeciendo expresamente el trabajo y la apuesta de Joaquín Parra por la localidad.

Por su parte, Joaquín Parra ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento, "imprescindible para que este evento se pueda llevar a cabo", y este año también de la Diputación, "un aval institucional al trabajo que se está haciendo en la provincia y en la región por la promoción de los vinos de calidad".

El Salón '100 Imprescindibles de Castilla-La Mancha' ofrece "una visión amplia de lo que es el vino de calidad en la región", algo que, asegura, "no está reñido con la realidad del sector , con los grandes volúmenes, con vinos de precios económicos por necesidad, con los graneles".

Los cien vinos seleccionados, ha explicado, serán catados por la periodista internacional Beth Willard, presentan un precio medio superior a los 20 euros, algo "impensable hace apenas quince años" y evidencia la evolución y la apuesta creciente por la calidad en Castilla-La Mancha.

Entre las novedades de esta edición, se incluye también la presencia de un vino sin alcohol, como guiño, ha señalado, a las nuevas tendencias y al futuro del sector. Una realidad "que ha venido para quedarse".

Otra de las novedades será la celebración de una comida, concebida como un espacio de encuentro y networking para el sector, en la que se entregarán premios a los vinos mejor valorados por Beth Willard en cada categoría, reforzando así la proyección nacional e internacional del evento.

Las entradas para asistir al Salón ya están a la venta, tanto en puntos físicos de Tomelloso y Socuéllamos como de forma online. El precio es de 7 euros e incluye cinco tickets de degustación en la Galería del Vino y acceso libre al Salón.

Los interesados pueden encontrar más información sobre puntos de venta en Wine Up!