Cerrado el acceso al Hayedo de Tejera Negra por el incendio de Peñalba, que ha calcinado 2.000 hectáreas

Cerrado el acceso al Hayedo de Tejera Negra por el incendio de Peñalba de la Sierra, que ha calcinado 2.000 hectáreas. - JCCM

GUADALAJARA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra por la afección que el humo generado por el incendio que desde el pasado domingo afecta a Peñalba de la Sierra pudiera tener sobre los visitantes. También se recomienda evitar la circulación en el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte para facilitar las labores de extinción.

Así lo ha avanzado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, que ha participado en la reunión del Cecopi celebrada esta mañana en la Delegación de la Junta en Guadalajara, que ha valorado la situación del incendio que sigue en Nivel 2 y que actualmente está afectando alrededor de 2.000 hectáreas.

"Los visitantes no van a poder acceder a Hayedo debido a la complejidad de caminos que hay dentro del mismo y a la afección por humo porque, de momento, no se espera que las llamas lleguen a ese espacio pero, por precaución, es conveniente, ya que el humo puede afectar", ha manifestado Almodóvar, según informa el Gobierno regional.

Aunque el trabajo de esta noche ha sido efectivo, todavía hay parte del perímetro activo y "se espera un día difícil en cuanto a lo meteorológico, especialmente si el viento, que se espera de sur, rolara al suroeste".

"Es el escenario más complicado que manejamos. Toca seguir trabajando con nuestros medios aéreos y nuestras brigadas terrestres y nuestros bulldozer y agradecer mucho a las Comunidades de Castilla y León la Comunidad de Madrid y a los medios del Ministerio que, junto con Infocam, estamos trabajando en sofocar este incendio", ha concluido el viceconsejero.