Cerro Chaves destaca el "cariño" del Papa por Toledo y afirma que volverá a visitarla: "Tendremos otra oportunidad"

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves - EUROPA PRESS

TOLEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha destacado el "afecto" y el "cariño inmensísimo" que tiene el Papa León XIV por la capital de Castilla-La Mancha y se ha mostrado convencido de que volverá a España y que visitará la ciudad. "Tendremos otra oportunidad", ha afirmado.

Así se ha pronunciado el arzobispo de Toledo a preguntas de los medios por la visita del Papa a España de la próxima semana y que no incluye a la capital castellanomanchega porque su deseo era visitar "sobre todo" las Islas Canarias, ampliando su visita a Madrid y a Barcelona.

No obstante, ha señalado que tanto él mismo como el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García, han "insistido" al Pontífice para que visite Toledo, añadiendo que él estará con León XIV en toda su visita a España.

"El Papa es joven, estoy seguro de que en otra ocasión volverá y que visitará Toledo", ha dicho, para destacar el "cariño inmensísimo que ha manifestado ya León XIV con Toledo, por ejemplo con el VIII Centenario de la Catedral o concediéndole al mismo arzobispo un encuentro en agosto a través de Marsodeto.

Además, ha apuntado que el sitio del que más gente va a participar en la visita del Papa, tras Madrid, es Toledo. "Tenemos, gracias a Dios, una pastoral juvenil muy organizada, de hecho, la última jornada mundial de la juventud en Portugal, con el Papa Francisco en Lisboa, fueron más de dos mil jóvenes organizados" de Toledo.

Asimismo, ha sido preguntado por la reunión que tendrán los obispos españoles con el Papa el próximo lunes, 8 de junio, para indicar que espera que les "ilumine" en estos momentos para dar respuesta "a tantos problemas y tantas dificultades como estamos teniendo".

PRESENCIA DEL PAPA EN EL CORPUS

Cerro Chaves también ha afirmado en la misma celebración del Corpus Christi este jueves en Toledo habrá "muchísimos momentos" en los que el Papa estará presente por su visita por primera vez a España como pontífice, desde la Eucaristía a la peticiones. "En muchos momentos está ahí presente la figura del Papa León XIV".

"Procuraremos en todo tener un recuerdo muy especial y potencial", ha manifestado el arzobispo, quien ha concretado que cuando se dirija a "todo el pueblo de Dios" en Zocodover, "cómo no voy a decir que esperamos con los brazos abiertos y con el corazón al que viene en el nombre del Señor".

Respecto a los preparativos del Corpus, el arzobispo ha señalado que se está "preparando muy bien" pese a que sea un momento "de mucho desbordamiento" porque levanta "pasión" y "deseo de ver la belleza" y porque "cada vez nos pide más gente estar, incluso a nivel de Iglesia".

"Es una gran procesión, la calle está bella, se engalana muy bien todo y hay una expectación continua. La gente vibra, llaman de todas partes del mundo valorando y es Cristo en la calle y la oportunidad que puede tener mucha gente de verlo desde su balcón, desde una ventana y que año tras año celebra con gozo a ese Jesús que nos visita", ha concluido.