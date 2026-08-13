CESM-CLM condena la agresión a una facultativa del Servicio de Urgencias del Hospital Mancha Centro

Archivo - Urgencias del Hospital Mancha Centro. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM CLM) ha expresado su más firme condena ante la agresión sufrida el pasado sábado, 8 de agosto, a una médica del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Mancha Centro de Alcázar de San Juan mientras se encontraba desarrollando su labor asistencial.

Según la información recopilada por CESM-CLM, los hechos se produjeron durante la atención a una paciente en el Servicio de Urgencias. Mientras la médica intentaba realizar la historia clínica para poder prestarle asistencia, la paciente adoptó una actitud agresiva e intentó golpearla en dos ocasiones, llegando finalmente a alcanzarla en la cara y provocando que sus gafas cayeran al suelo.

Aunque la doctora no sufrió lesiones físicas, "este hecho no resta gravedad a lo sucedido ni al impacto personal y emocional que ha sufrido nuestra compañera durante el ejercicio de la profesión", ha indicado el Sindicato Médico, que ha confirmado que la doctora ha presentado la correspondiente denuncia y ha manifestado expresamente su deseo de preservar su identidad.

CESM-CLM ha trasladado su apoyo, solidaridad y afecto a la compañera agredida, convencido de que "un hospital, un centro de salud o un Servicio de Urgencias deben ser espacios seguros tanto para los pacientes como para los profesionales que trabajan en ellos" y considerando "imprescindible mantener una política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión a profesionales sanitarios".

"No podemos permitir que las amenazas, intimidaciones o agresiones terminen normalizándose como si constituyeran un riesgo inevitable asociado al ejercicio de la profesión sanitaria. Cada agresión debe tener una respuesta clara de la sociedad y de las instituciones", ha señalado el sindicato, que ha reclamado que las conductas violentas contra quienes están ejerciendo una función asistencial reciban una respuesta judicial firme, proporcionada y suficientemente disuasoria.

También pide al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que proporcione acompañamiento inmediato al profesional agredido, faciliten toda la asistencia jurídica, psicológica y laboral que pueda necesitar, colaboren activamente en el esclarecimiento de los hechos, revisen las medidas preventivas y de seguridad cuando se produzca cualquier incidente y que ejerza de manera efectiva su personación como acusación particular en los procedimientos derivados de agresiones a sus profesionales, defendiendo institucionalmente a quienes han sido atacados mientras prestaban un servicio público.