Agreden a dos profesionales sanitarios en Tomelloso

Actualizado 21/12/2015 12:50:57 CET

CIUDAD REAL, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha denunciado la agresión sufrida por una doctora y un celador del Punto de Atención Continuada del Centro de Salud de Tomelloso I. La facultativa ha sido amenazada, insultada y agredida, mientras que el celador de turno ha sido agredido y amenazado.

En nota de prensa, el sindicato, que ha precisado qu elos hechos se produjeron la madrugada del pasado lunes 14 de diciembre, ha indicado que aunque el centro de salud está dotado con cámara de vigilancia "no cuenta con botón de pánico ni está dotado con vigilante jurado".

Por otra parte, han asegurado que la consulta en la que se produjo la agresión no cuenta con salida de emergencia en caso de situación violenta. "Por ello, nuevamente hemos de denunciar la insuficiencia de las medidas de seguridad para el personal sanitario en el desempeño de sus funciones", han añadido.

"Insistimos nuevamente en que la administración debe personarse como acusación en todos y cada uno de estos casos, no basta con la asesoría jurídica del SESCAM. Los profesionales deben sentirse respaldados por la administración para la que trabajan. No es de recibo que el Sescam se persone si hay desperfectos de material y no lo haga cuando se agrede a un trabajador", han condenado.

Por último, desde el CESM han llamado a la participación en la concentración de 10 minutos que tendrá lugar en la puerta del centro de salud Tomelloso I en repulsa por las agresiones en sanidad, este martes 22 de diciemnbre a las 11.00 horas.