El CGPJ nombra a Luis Casero Linárez presidente de la Audiencia de Ciudad Real

CIUDAD REAL 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha realizado este miércoles trece nombramientos, entre ellos el del presidente de la Audiencia de Ciudad Real, que ocupará Luis Casero Linárez.

El hasta ahora presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, y el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional José Ramón González Clavijo son los nuevos miembros de la Sala Quinta, de lo Militar, del alto tribunal. Además de estos nombramientos, el Pleno ha designado a los/as presidentes/as de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de Illes Balears, País Vasco y Andalucía (sede de Sevilla).

Con los 13 nombramientos de este miércoles, el CGPJ ya ha realizado un total de 196 en su actual mandato, de los que 79 han recaído en candidatas mujeres, lo que supone un 40,30 por ciento del total.

Ignacio José Subijana Zunzunegui ha sido nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y Juan Avello Formoso, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Alejandro Roa Nonide ocupará la Presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Baleares: Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa, la de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco; y María del Carmen Pérez Sibón, la de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (sede Sevilla).

En cuanto a las audiencias provinciales, Valentín Pérez Aparicio, será presidente de la Audiencia de Cáceres; José Antonio Vega Bravo, de la de Salamanca; Luis Casero Linárez, de la de Ciudad Real; Jaime Francisco Anta González, será presidenta de la Audiencia de Cantabria -Luis Miguel Columna Herrera, de la Audiencia de Almería y María José Rivas Velasco, presidenta de la Audiencia de Granada.