Chamorro (Vox) reivindica en Miguelturra la prioridad nacional y el apoyo al comercio y al campo de Ciudad Real - VOX

CIUDAD REAL 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado y candidato de Vox al Congreso por Ciudad Real, Ricardo Chamorro, ha visitado este domingo el mercadillo de Miguelturra, donde ha repartido información electoral y trasladado las propuestas de su formación a vecinos y comerciantes. Durante la jornada, ha defendido la prioridad nacional, la desregulación y la reemigración como los ejes de Vox para las elecciones del 29 de noviembre.

"Quienes madrugan para montar un puesto, levantar la persiana o trabajar sus tierras necesitan poder vivir de su esfuerzo. Hay que bajar impuestos, eliminar burocracia y dejar de poner obstáculos a quienes crean empleo y riqueza", ha señalado.

Frente al debate nacional sobre nuevos anuncios fiscales y gasto público, el candidato ha defendido reducir el gasto político superfluo y concentrar los recursos en los servicios públicos y las necesidades de las familias, ha informado Vox en nota de prensa.

"Los españoles necesitan una Administración que les sirva y unos servicios públicos que funcionen. Cada euro que se pierde en estructuras políticas innecesarias es un euro que falta para atender sus necesidades", ha afirmado.

PRIORIDAD NACIONAL, VIVIENDA Y REGRESO DE LOS JÓVENES

Chamorro ha defendido los cambios legislativos que propone Vox para dar prioridad a los españoles en el acceso a las ayudas y a la vivienda social. Asimismo, ha reclamado condiciones que permitan a los jóvenes desarrollar su vida en la provincia.

"La provincia necesita empleo estable, vivienda accesible y oportunidades para que nuestros hijos no tengan que marcharse. Queremos que puedan quedarse y que quienes se fueron por falta de expectativas tengan la posibilidad de volver", ha manifestado.

En materia migratoria, ha reiterado la propuesta de Vox de combatir la inmigración ilegal, impulsar los retornos conforme a la ley y promover la expulsión de los extranjeros que delincan.

DEFENDER EL CAMPO Y FORTALECER LA INDUSTRIA

El candidato ha vinculado el futuro del comercio de proximidad con la rentabilidad del campo y el desarrollo de la industria agroalimentaria de Ciudad Real. Ha reclamado agua y menores cargas.

"No podemos exigir a nuestros agricultores unas condiciones que después no se exigen a los productos que vienen de fuera. Defender el campo español es defender nuestros alimentos, nuestros pueblos y miles de empleos de esta provincia", ha declarado.

Chamorro ha defendido también la reindustrialización y unas infraestructuras fiables como condiciones para atraer inversiones, facilitar la actividad empresarial y generar empleo.

RESPETO A LOS VOTANTES Y MOVILIZACIÓN EL 29 DE NOVIEMBRE

Chamorro ha reclamado respeto para los votantes de VOX y ha advertido contra el triunfalismo en la última semana de campaña. "No es momento de repartirse ministerios ni de dar las elecciones por ganadas. Es momento de explicar qué políticas se van a cambiar. En esta provincia, VOX es decisivo para construir alternativas al socialismo", ha señalado.

El candidato ha concluido con un llamamiento a la participación: "Las encuestas no llenan las urnas. El próximo 29 de noviembre hay que acudir a votar para que España y Ciudad Real tengan un Gobierno que defienda a quienes trabajan, a las familias y a nuestros pueblos".