Chinchilla volverá a convertirse en el referente mundial del teatr ode títeres con su IV Festival Internacional

Presentación del IV Festival Internacional de Títeres y Marionetas de Chinchilla. - JCCM

ALBACETE 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Promoción Turística de Castilla-La Mancha en Madrid ha acogido este jueves la presentación del IV Festival Internacional de Títeres y Marionetas de Chinchilla y pedanías.

Ha sido el delegado de la Junta en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, el encargado de dar a conocer junto al presidente de UNIMA Castilla-La Mancha y Organizador del Festival, Facundo Castelli, a la alcaldesa pedánea de La Felipa, y concejala del Ayuntamiento de Chinchilla, Ángela Gómez, y al alcalde de Casas de Juan Núñez, Juan Carlos Gómez, los detalles de una cita cultural que se consolida como referente en la difusión de las artes escénicas tradicionales y contemporáneas y que en su cuarta edición ampliará horizontes teniendo presencia en siete localidades, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Así, la nueva edición, que se celebrará del 1 al 16 de mayo, reunirá a compañías nacionales e internacionales, convirtiendo a Chinchilla, Casas de Juan Núñez, Pozolorente, El Villar, Hoya Gonzalo, La Estación y La Felipa, en un punto de encuentro para artistas, público familiar y amantes del teatro visual.

Ruiz Santos, que ha trasladado el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha al Festival de Títeres de Chinchilla, ha explicado que la celebración de este tipo de eventos culturales resulta clave para preservar y renovar esta tradición, garantizando su continuidad y adaptación a los nuevos tiempos y ha recordado que esta cita puede llevarse a cabo gracias a una orden regional que regula las actividades culturales en el ámbito no urbano para llevar la cultura a los pueblos más pequeños.

"Este festival cumple todo lo que había que cumplir, no sólo desarrollarse en un lugar, sino en una comarca, no en un sitio grande, sino en sitios pequeños* Y vienen compañías internacionales de Perú, de Cuba, de Argentina, ¿quién nos iba a decir hace unos años que esto era así?", enfatizaba el delegado mostrándose orgulloso de lo conseguido.

Ha sido el presidente regional de UNIMA, Facundo Castelli, el encargado de detallar una programación diseñada para todos los públicos, y que un año más apuesta por la calidad, la diversidad de estilos y la innovación, sin perder de vista las raíces de una disciplina con siglos de historia.

Así, Castelli ha expresado que el Festival va a ser "muy diverso" incluyendo programación también para colegios.

"Comenzamos el día 1 en Hoya Gonzalo, y luego la programación sigue todos los fines de semana" ha explicado subrayando la presencia de compañías internacionales y también de "mucho titiritero de Castilla-La Mancha".

Por parte del Ayuntamiento de Chinchilla y sus pedanías, Ángela Gómez, ha recordado los orígenes de una cita por la que ha asegurado "seguir apostando" y se ha mostrado agradecida con el ejecutivo de Castilla-La Mancha por el apoyo y muy orgullosa de "haber abierto el círculo y de poder ver cómo pueblos cercanos se suman a este festival y disfrutan también de esta expresión cultural".

Además, la responsable municipal ha animado a los asistentes a visitar el Centro de Interpretación del Títere y la Marioneta, espacio recientemente inaugurado.

En nombre de los pueblos que se han sumado esta edición al festival, Juan Carlos Gómez, ha agradecido al gobierno de Castilla-La Mancha y al festival su forma de trabajar, permitiendo a otras localidades sumarse a este evento y "compartir la cultura y hacerla llegar a todos los rincones".