Cientos de personas reivindican el Primero de Mayo en C-LM más derechos, vivienda y reparto justo de la riqueza - SANTOS G. MONROY/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han salido a las calles de Castilla-La Mancha este viernes, Primero de Mayo, convocadas por los sindicatos UGT y CCOO, para reivindicar más derechos, vivienda y que haya un reparto justo de la riqueza.

La manifestación central en la Comunidad Autónoma ha tenido lugar en la localidad ciudadrealeña de Puertollano hasta donde se han desplazado los secretarios regionales de UGT y CCOO, Lola Alcónez, y Javier Ortega, respectivamente, que han estado arropados por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Las movilizaciones sindicales se han sucedido a lo largo y ancho de toda la región, celebrándose en Albacete, desde el Molino de la Feria hasta el Parque Abelardo Sánchez; en Ciudad Real, en Alcázar de San Juan desde la calle Cruz Verde a la estación del ferrocarril, y en Puertollano, desde la Glorieta Virgen de Gracia a la Concha de la Música; en Cuenca, desde la estación de ferrocarril a la Plaza de España; en Guadalajara desde la Plaza del Infantado a la Plaza de la Concordia; y en Toledo desde el Paseo de Recaredo a la Plaza de Zocodover.

En Puertollano, la comitiva han partido desde la glorieta de la Virgen de Gracia hacia la concha de la música del Paseo de San Gregorio bajo el lema "Derechos, no trincheras, salario, vivienda y democracia". La secretaria general de UGT de Castilla-La Mancha ha advertido de que el contexto internacional "pone en riesgo los derechos de los trabajadores por el mero capricho de algunos tiranos que consideran que el mundo es suyo y que pueden hacer lo que quieran".

A su juicio, "las muertes, la inestabilidad global y la miseria impactan así en los derechos de los trabajadores de Castilla-La Mancha", por lo que ha reivindicado "salarios dignos y un reparto equitativo de la riqueza para que se pueda tener acceso a una vivienda y una vida digna".

"En España están subiendo los beneficios de las empresas y aumentando la productividad, por lo que es justo exigir un reparto equitativo de la riqueza para quienes contribuyen a crearla", ha insistido.

Alcónez ha denunciado asimismo que la vivienda "sigue siendo un derecho inaccesible para muchas personas que dependen de un salario que no les llega", por lo que ha pedido "más control sobre la vivienda turística, la zonas más tensionadas y un pacto público de vivienda para que vuelva a ser un derecho y no un privilegio".

Otras reivindicaciones de los sindicatos son una fiscalidad justa y un acceso más fácil a los servicios públicos y a la sanidad, pero también exigen una ley de prevención de riesgos laborales "acorde al siglo XXI" , al tiempo que defienden el derecho a la regularización de inmigrantes, "como una cuestión de dignidad y de derechos humanos que además tiene sentido económico, ya que quien trabaja y contribuye debe tener las mismas coberturas que el resto de los trabajadores".

La dirigente sindical también se ha referido a las "pretensiones de la ultraderecha". "No queremos su prioridad nacional, ni su xenofobia ni su racismo; decimos no a la negación de la violencia de género y del cambio climático, y sí a respetar los derechos de las personas LGTBI", ha concluido.

RIESGO DE INVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Por su parte, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha alertado del riesgo de "involución democrática", ante el cual el movimiento sindical debe responder "con propuestas para los problemas de la gente, la carestía de la vida, los salarios, la vivienda, o los servicios públicos, problemas que no se van a resolver desde ideas reaccionarias, ni desde el autoritarismo" ha remachado.

Así, Ortega ha defendido una "transferencia directa de rentas" a partir del IRPF para las personas trabajadoras, una subida generalizada de los salarios y una fiscalidad justa, "no el infierno fiscal del que nos están hablando algunos".

Ortega se ha detenido en el problema de la vivienda, "que condena a las próximas generaciones de españoles". "Sin vivienda no hay cohesión social y sin cohesión social no va a haber democracia", ha zanjado.

Respecto a los conflictos vigentes, ha destacado la huelga convocada el 7 de mayo en Castilla-La Mancha en el sector de la educación de cero a tres años, ya que considera que es necesario que sean "homogéneas" las condiciones laborales y de prestación de servicios, independientemente de las administraciones, instituciones o empresas donde desarrollan su actividad los trabajadores".

CONSOLIDAR EN DERECHO A LA VIVIENDA

Isabel Rodríguez se ha unido este viernes, junto a los dirigentes sindicales de Castilla-La Mancha, a la manifestación regional por el Primero de Mayo celebrada en Puertollano (Ciudad Real), para defender la vivienda como "un derecho a proteger que aún no está consolidado frente a aquellos que no comprenden que no es un activo financiero ni un bien de mercado".

En declaraciones a los medios, la ministra ha defendido la vivienda como "derecho a proteger que aún no está consolidado frente a aquellos que no comprenden que no es un activo financiero ni un bien de mercado", mientras que los dirigentes sindicales de Castilla-La Mancha han reivindicado los derechos de la clase trabajadora en un contexto marcado por la guerra y "quienes quieren enfrentar a la sociedad desde el miedo".

Ha asegurado que el Gobierno de España "va a seguir impulsando todas las medidas necesarias y a combatir aquellos que no comprenden que la vivienda no es un activo financiero ni un bien de mercado sino un derecho a proteger que no está consolidado".

"Todo el esfuerzo en incremento salarial y mejora de rentas se está yendo a pagar las rentas del alquiler, mientras trabajadores y trabajadoras están siendo expulsados de sus barrios para emprender cada día trayectos de media hora o de una hora", ha lamentado.

Rodríguez ha insistido en que el derecho a la vivienda no está consolidado, toda vez que "afecta al descanso de muchos trabajadores y trabajadoras que son forzados a compartir piso e incluso habitación", y se ha detenido para recordar a las personas inmigrantes "que están hacinadas en habitaciones", por lo que espera que después del proceso de regularización que ha emprendido el Gobierno "tengan ese respiro y puedan vivir más dignamente".

Finalmente, ha lanzado un mensaje a todos los grupos políticos para que "se avengan a generar un gran acuerdo" ante las propuestas del Ministerio de Vivienda para responder a este problema. "La ciudadanía no entiende que, ante este problema, los partidos políticos y a aquellos que se llaman 'de Estado', no estén implicados en las soluciones", ha concluido.