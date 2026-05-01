La ministra de Educación se compromete con dignificar el trabajo de profesores y profesoras en este 1 de mayo

La ministra de Educación, Milagros Tolón, en el Día del Valle. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha mostrado su compromiso por dignificar el empleo de los profesores y de las profesoras del país en este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

En declaraciones a los medios desde la Romería del Valle en Toledo, se ha referido a "la reivindicación casi histórica de profesores y profesoras para bajar las ratios y bajar las horas lectivas".

Demandas que se recogerán en un proyecto de ley que "ya" va a llegar al Congreso de los Diputados, y que el Gobierno quiere llevar a cabo, recogiendo "todos esos derechos que está pidiendo la comunidad educativa".

Ya en términos de empleo, Tolón ha puesto en valor que en España hay 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, una cifra que ha confiado en que subirá, al mismo tiempo que ha destacado que el Ejecutivo central ha dignificado las condiciones laborales.

Se trata de un día "para ver los logros y las desigualdades que hay en este país". "Vamos desde el Gobierno de España poco a poco, llegando a todos los sitios. Hoy en España hay 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, lo que nos hace tener un país mucho más fuerte".

Además, ha señalado que "la brecha de género también va disminuyendo" y ha ensalzado el papel de este Gobierno en cuanto la subida del Salario Mínimo Interprofesional en un 66 por ciento.