Cientos de vecinos arropan en Ciudad Real la marcha 'Nos movemos por la discapacidad'

CIUDAD REAL 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marcha 'Nos movemos por la discapacidad', organizada por el Patronato Municipal con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hareunido a más de 400 personas que han partido desde la Plaza de la Constitución para hacer visible el trabajo de las entidades del sector y su aportación permanente a la ciudad.

Más de 400 participantes han avanzado por las zonas peatonales portando bufandas confeccionadas por Laborvalía y dípticos de lectura fácil preparados por Autrade, en una acción conjunta que buscaba reforzar la presencia pública del movimiento asociativo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde, Francisco Cañizares, ha destacado que el itinerario elegido permitía observar de forma directa cómo las asociaciones influyen en el diseño de una ciudad más accesible.

Ha subrayado que las calles transitadas están configuradas gracias al trabajo conjunto con el Patronato y que las propuestas del colectivo repercuten en mejoras que benefician a toda la población. También ha puesto en valor la aportación de las más de treinta entidades que lo integran, cuyo esfuerzo "se traduce en avances que, aunque a veces pasen desapercibidos, contribuyen a que Ciudad Real sea un entorno más cómodo y seguro".

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, ha expresado que el recorrido simbolizaba el compromiso de las asociaciones, cuyo trabajo diario -ha señalado- sostiene iniciativas que complementan la labor institucional. Ha afirmado que la colaboración mantenida desde septiembre para preparar los actos muestra la unidad del colectivo y la capacidad de aportar propuestas que mejoran la atención a las personas con discapacidad.

La edil ha trasladado, además, el agradecimiento del Patronato a Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil por su actuación durante el apagón del pasado mes de abril, cuando estos cuerpos atendieron a vecinos que se vieron afectados por la interrupción del suministro eléctrico.

RECONOCIMIENTO AL CNP, POLÍCIA LOCAL Y PROTECCIÓN CIVIL

El acto de entrega de reconocimientos ha tenido lugar en los Jardines del Prado, donde se puso en valor la intervención de los cuerpos de seguridad y de los voluntarios que prestaron apoyo durante la incidencia eléctrica de abril.

El Ayuntamiento ha agradecido la disponibilidad y la atención dispensada en una jornada especialmente compleja, en la que su intervención resultó esencial para personas con movilidad reducida y otros vecinos que requirieron asistencia.

Tras el homenaje, la Federación de Peñas de Ciudad Real ha ofrecido unas migas manchegas, un encuentro que permitió cerrar la jornada en un ambiente de convivencia entre asociaciones, familias, usuarios y representantes institucionales. El Patronato Municipal de Personas con Discapacidad refuerza así su mensaje de trabajo conjunto y compromiso con una Ciudad Real inclusiva y concebida para todas las personas.