Cierran un establecimiento de productos cárnicos en Hellín por no tener licencia ni cumplir con normas de salubridad

Carne elaborada por un local de Hellín que carecía de licencia y no cumplía con las normas de salubridad. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Albacete han localizado un establecimiento dedicado a la fabricación y elaboración de productos cárnicos, ubicado en una nave industrial del término municipal hellinero. El establecimiento carecía de licencia de actividad e incumplía además las normas de salubridad alimenticia, procediéndose a la inmovilización de los productos elaborados para evitar su comercialización.

Efectivos de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona) de la Guardia Civil de Hellín tenían conocimiento de la posible elaboración y venta de productos cárnicos de manera ilegal en un establecimiento ubicado en el término municipal de Hellín, que derivaba en una inspección conjunta con inspectores de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad en Albacete, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

En el interior del local se identificaba a tres personas que en ese momento realizaban tareas de fabricación, elaboración y envasado para la venta de productos cárnicos (oreja, rabo y torreznos de cerdo), las cuales carecían de contrato de trabajo y por lo tanto no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

Durante la inspección de estas instalaciones se observaba gran cantidad de suciedad en todo el recinto, encontrando numerosas deficiencias en todas las fases de elaboración de los productos, como la escasa salida de humos procedentes de la cocción, el depósito de productos cárnicos sobre superficies no adecuadas (metálicas con oxido, cartones o maderas), con el consiguiente riesgo sanitario, además de la falta de higiene en la limpieza de los envases.

Posteriormente, se pudo comprobar que el local carecía de licencia de actividad y funcionamiento, procediendo por parte del inspector de Salud Pública al levantamiento de acta-inspección, decretando el cierre cautelar del establecimiento por riesgo sanitario. Además del cierre del local, se ha procedido a la inmovilización del producto ya elaborado, el cual podría haber sido distribuido en establecimientos públicos con el consiguiente perjuicio para la salud pública de los consumidores.

Componentes de la Paprona de la Benemérita de Hellín han formulado las correspondientes denuncias administrativas relacionadas con la higiene de los productos alimenticios, por carecer de la licencia de apertura y puesta en funcionamiento del establecimiento, así como por tener trabajadores sin ser dados de alta en la Seguridad Social.

La vigilancia e inspección de la calidad alimentaria es una de las funciones prioritarias del Servicio de Protección de la Naturaleza, realizando de forma periódica a lo largo del año campañas inspectoras sobre distintos alimentos, contando con la colaboración de inspectores de las Delegaciones Provinciales de Sanidad y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Albacete.